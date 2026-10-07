Müncheni Filharmoonia kontsertmeister Kits: igat mu liigutust jälgiti

Müncheni Filharmoonia tšellorühma kontsertmeister Marcel Johannes Kits rääkis "Terevisioonis", et nüüdseks on tal tähtajatu leping käes, aga katseajal jälgiti igat tema liigutust väga tähelepanelikult. Kits tõdes, et seni vabakutselisena toimetanud muusikule annab see amet palju stabiilsust juurde.

"See oli eelmise aasta märtsis, kui toimus ettemäng sellele ametikohale. Mängima kutsutakse umbes kümme inimest. Toimus kolm vooru, kõik käis samal hommikul. Pidi palju lugusid ette valmistama, mitu tšellokontserti, tähtsamad orkestri soolod. Mängisin need soolod suures saalis üksinda ette, 120 inimest saalis kuulasid ja hääletasid," meenutas tšellist Marcel Johannes Kits, kes valiti Müncheni Filharmoonia tšellorühma kontsertmeistriks.

Võitmiseks pidi saama kaks kolmandikku häälest ja seda Kits ka sai.

"Katseajal jälgiti igat minu liigutust. Igat nooti, mida mängisin, igat sõna, mida ütlesin. Milline inimene ma olen, kas sobin, kas pean pingele vastu, kuidas juhin," nentis Kits, kes on praegu 31-aastane.

Kitsele teeb kõige rohkem rõõmu see, et elu muutub palju stabiilsemaks. "Olles senini vabakutseline, kes stabiilset elu kogenud ei ole, pean ütlema, et see on väga tervislik. Selle töökoha kõrval jääb aega teha ka muid asju. Kontsertmeistreid on orkestri juures kaks ja kohustusi jagatakse," selgitas Kits.

Orkester tuuritab Kitse sõnul võrdlemisi palju. "Mais oli meil kolmenädalane Aasia tuur. Veebruaris lähme USA ja Euroopa tuurile," lisas muusik.

Novembris annab Kits kontserte Eestis.