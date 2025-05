Kevadel sagenevad ohtlike taimede söömisest tingitud mürgistused

Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder rääkis "Terevisioonis", et kõik looduslik ei ole ohutu ning kui on söödud väga mürgist taime, tuleb kohe võtta väga suures koguses aktiivsütt. Oderi sõnul tuleb kevadeti ette ka juhtumeid, kus sibullille sibul aetakse söödava sibulaga segamini või perenaine kupatab kevadkogritsat ventileerimata ruumis ja saab mürgistuse.

"Rabarberist sobib söömiseks ainult vars. Rabarberilehe söömise tagajärjeks võib olla kõhuvalu, oksendamine, kõhulahtisus ja see mõjub väga rängalt inimese neerudele ja lõpuks ka maksale," selgitas Terviseameti mürgistusteabe osakonna juhataja Mare Oder.

Kui rabarberilehte on söödud väike tükike, näiteks kui lapsed mõnikord näksivad, siis tuleb Oderi sõnul võtta aktiivsütt.

Segamini on aetud ka murulauk ja nartsissileht. "Eelkõige juhtub seda siis, kui laps saadetakse murulauku tooma, emal on kiire ja laps toob lähimad nartsissilehed. Inimesed ütlevadki, et üldiselt need kasvavad aias kõrvuti. Nartsissilehti süües inimene oksendab ja tal võib kõht lahti olla, aga see möödub kahe-kolme tunniga. Sel juhul tuleb lihtsalt tagada piisav vedeliku joomine ja pisut kergem dieet selle päeva jooksul," õpetas Oder.

Karulauk läheb tihtipeale segamini piibelehe ja sügislillega. "Lehed on neil hästi sarnased. Sel aastal on olnud kaks juhtumit, kus karulaugu pähe on ära söödud sügislill. Sügislillega on nii nagu rabarberilehega, ka väga väikese koguse puhul tuleb kiiresti tarvitada aktiivsütt. Kui karulauk läheb piibelehega segamini, saadakse pikk oksendamisperiood ja peab väga täpselt jälgima, et vedelikutasakaal organismis ei läheks paigast ära."

Karulaugul on Oderi sõnul väga eripärane küüslaugu lõhn, mida piibelehel ja sügislillel ei ole.

"Kevadel näeme sellega ka vaeva, et inimesed ajavad sibulaid segamini. Sibullille sibulad on keldris, isegi erinevates kastides, aga ikkagi inimene võtab automaatselt tulbisibulad ja paneb supi või salati sisse. Punased sibulad lähevad sageli segamini tulbisibulatega, hüatsindisibulaid on segi aetud küüslauguga. Igasugused sibullilled tuleb söödavatest sibulatest täiesti eraldi hoida," tõdes Oder.

Kevadel tekitab muret ka kevadkogrits. "Seene valmistamisel ei ole lähtutud esimesest ja kõige olulisemast reeglist, et aknad lahti ja ventilatsioon tööle. On olnud juba juhtumid, kus perenaine saab mürgistuse, sööjad tunnevad ennast hästi."

Oderi sõnul tasub meelde jätta, et kõik looduslik ei ole ohutu.

Lisainfot saab mürgistusteabe veebilehelt 16662.ee