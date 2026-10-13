Kaamel Kalle uus pruut jõudis Poolast Saaremaale

Saaremaa loomaaias on kaks aastat elanud kaamel Kalle, kes igatses endale kaaslast. Läinud neljapäeval jõudiski pruut Poolast Saaremaale. Lülitume otse Saaremaa loomaaeda, et näha, millise armunud pilguga Kalle oma pruuti vaatab.

Saaremaa loomaaia peremehe Risto Ränki sõnul teati, et mingi hetk on vaja Kallele kaaslane Saaremaale tuua. "Juba eelmine kevad mõtlesime selle peale, et äkki on võimalus, aga siis tekkis Euroopas suu- ja sõrataudi oht. Nüüd on Kalle teismeline härrasmees, kes puristab ja teeb igasuguseid hääli, näitab iseloomuga välja, et siia oleks vaja naisehakatist. Kui see naine lõpuks jõudis, siis me nägime Kalle kutsikasilmi. Me pole neid väga ammu näinud," selgitas Ränk.

Ränk käis Kallele näitamas ka pilte kaamlitest, kes hakkavad jõudma ikka, kus tohib neid transportida, et Kalle saaks anda märku, milline tema arvates kõige ilusam on. "Selline blondi triibuga preili meile sai," sõnas Ränk ning lisas, et protsess oli meeletult pikk.

"Märtsis hakkasime seda asja juba ajama. Siis tulevad kõik paberimajandus, vereproovid, nahaproovid, nõuded, mis tuleb täita enne, kui võib transpordi peale mõelda. Ja siis on vaja õiget transportijat ja autot. Üle poole aasta kestis see protsess ja ei ole veel läbi. Eestis tuleb ka veel mõni kontroll vaatama."

Nii nagu Kallele panid nime inimesed, nii kuulutati ka Kalle pruudi nime välja selgitamiseks konkurss. "See nali käib läbi, et peab olema Kalle ja Malle, aga tegelikult ma laseme inimestel selle nime valida," lisas Ränk.