X!

Kaamel Kalle uus pruut jõudis Poolast Saaremaale

Terevisioon
Foto: Saaremaa loomaaed
Terevisioon

Saaremaa loomaaias on kaks aastat elanud kaamel Kalle, kes igatses endale kaaslast. Läinud neljapäeval jõudiski pruut Poolast Saaremaale. Lülitume otse Saaremaa loomaaeda, et näha, millise armunud pilguga Kalle oma pruuti vaatab.

Saaremaa loomaaia peremehe Risto Ränki sõnul teati, et mingi hetk on vaja Kallele kaaslane Saaremaale tuua. "Juba eelmine kevad mõtlesime selle peale, et äkki on võimalus, aga siis tekkis Euroopas suu- ja sõrataudi oht. Nüüd on Kalle teismeline härrasmees, kes puristab ja teeb igasuguseid hääli, näitab iseloomuga välja, et siia oleks vaja naisehakatist. Kui see naine lõpuks jõudis, siis me nägime Kalle kutsikasilmi. Me pole neid väga ammu näinud," selgitas Ränk.

Ränk käis Kallele näitamas ka pilte kaamlitest, kes hakkavad jõudma ikka, kus tohib neid transportida, et Kalle saaks anda märku, milline tema arvates kõige ilusam on. "Selline blondi triibuga preili meile sai," sõnas Ränk ning lisas, et protsess oli meeletult pikk.

"Märtsis hakkasime seda asja juba ajama. Siis tulevad kõik paberimajandus, vereproovid, nahaproovid, nõuded, mis tuleb täita enne, kui võib transpordi peale mõelda. Ja siis on vaja õiget transportijat ja autot. Üle poole aasta kestis see protsess ja ei ole veel läbi. Eestis tuleb ka veel mõni kontroll vaatama."

Nii nagu Kallele panid nime inimesed, nii kuulutati ka Kalle pruudi nime välja selgitamiseks konkurss. "See nali käib läbi, et peab olema Kalle ja Malle, aga tegelikult ma laseme inimestel selle nime valida," lisas Ränk.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Terevisioon"

Kõik koos

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

13:40

Sepo Seeman: tahame ausalt rääkida sellest, mis seisus me oma eludega oleme

08:43

Timotheus Sammul: filmis mängida meeldib, aga näitlemine pole minu teema

12.10

Juhan Uppin: muusikakooli ettevalmistusklassis oli mul üks saatuslik hetk

12.10

Teede: emadus on tornaado, mis käib üle sinust, su kodust ja vabast ajast

28.12

Indrek Sammul oma lastest: põhiline on, et teised inimesed tahaksid nendega koos olla

15:14

Anu Rannaveski: ajateenistuses saavad naised üldiselt ise oma üksuse valida

10.10

Kardioloog: suurim südamehaiguste riskitegur on iga päev meie endi mõjutada

12.10

Margit Saar-Kraavi: vähiravifondi on raskel hetkel seni alati tabanud ime

18:44

Kaamel Kalle uus pruut jõudis Poolast Saaremaale

10:40

Matkapurjetaja: oma erilistesse võileibadesse toon maitseid merereisidelt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo