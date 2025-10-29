Peakokk: enne praadimist peab panni ilma rasvaineta täiesti kuumaks ajama

Restoran Mona peakokk Kadri Tran rääkis "Terevisioonis", et enne praadimist peab panni ilma rasvaineta kindlasti kuumaks ajama ja praadimisprotsess võiks temperatuuri mõttes võimalikult stabiilne olla. Peakoka sõnul ei tohiks panni pesta nõudepesuvahendiga ega ka nõudepesumasinas, sest siis on panni eluiga lühem.

"On kaks väga olulist asja, mida pannide kasutamisel meeles pidada. Väga paljud inimesed ei tea, et pann tuleb enne praadimist kuumaks lasta. Ükskõik millise panniga on tegemist. Pesta tuleb panni sooja vee ja kerge nuustiku või harjakesega, kindlasti ei tohiks kasutada nõudepesuvahendit," selgitas restorani Mona peakokk Kadri Tran.

"Nõudepesumasinasse ei tohiks ka panni panna, sest siis on panni eluiga lühem ja sellele hakkavad toidud kinni jääma. On oluline, et pannile jääks õrn rasvakiht peale, siis ei jää sinna toit kinni."

Mittenakkuva panni eluiga on Trani sõnul natuke lühem. "Oluline on vaadata ka pannipõhja paksust. Paksema põhjaga pann on kvaliteetsem ja sellega on parem teha lihatoite."

Panni valikul on oluline mõelda ka sellele, milline pliit kodus on ja kui suur on pere. Peakoka enda eelistus on gaasipliit.

Malmpann on muidu väga hea pann ja annab toidule hea maitse, aga seda peab hooldada oskama. "Malmpanni tuleks pärast pesemist õlitada."

Panni ei tasu süüa tehes kohe ka toitu täis laduda, panni põhjal võiks mõni osa jääda toidust tühjaks, et vedelik saaks pannilt ära aurata ja toit ei jahutaks panni maha. "Praadimisprotsess peab temperatuuri mõttes võimalikult stabiilne olema," tõdes Tran.