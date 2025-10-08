"Masterchefi" kohtunik Silver Illak: kõige enam on köögis põletusvigastusi

X!

"Masterchefi" uus kohtunik Silver Illak rääkis saates "R2 Hommik!", et naudib adrenaliinilaksu, mida köögis töötamisest saab, kui pidevalt on tempo peal ja kogu aeg peab probleeme lahendama. Illaku sõnul on köögis kiirelt toimetades kõige levinumad põletusvigastused.

"Minu moto on olla aus ja otsekohene, mitte kibe ja kuri," ütles Ugandi Resto peakokk ja saate "Masterchefi" uus kohtunik Silver Illak.

Kui talle tehti pakkumine saatesarja kohtunikuks hakata, Illak pikalt ei mõelnud. "Olin üllatunud, et mulle selline pakkumine üldse tehti."

Illak on kokk, kes peab lugu klassikalistest retseptidest. "Kui sa nimetad midagi klassikaliseks, siis olgu see ka klassikaliselt tehtud. Oma fantaasia kasutamine on väga soovitav, aga ära siis ütle, et see on klassika," nentis Illak.

Klassikalise Caesari salati sisse kana ja tomat ei käi ning samuti kasutatakse klassikalises salativersioonis ainult rooma salatit. "Paljud panevad salatisse frillist, tomatit ja kurki. Ma isegi võrdleksin seda julmalt olukorraga, kus ma vahetan pasta kartuli vastu välja ja ütlen, et see on pasta salat," nentis peakokk.

Frillise kasutamise põhjuseks on arvatavasti odavam hind. "15 aastat tagasi oli rooma salat üsna krõbeda hinnaga ja paljud restoranid hakkasid kasutama frillise salatit või jääkapsast."

Illak tõi välja ka Pavlova koogi, mis on samuti klassika, aga mida Euroopas tehakse kardinaalselt teistmoodi. "Originaalis ei ole Anna Pavlova nimelises koogis maasikaid."

Kokk on Illak olnud 15 aastat. "Nauding on see adrenaliinilaks, mis sa köögis töötamisest saad, kui pidevalt on tempo peal ja sa pead kogu aeg probleeme lahendama. Mina naudin seda elustiili. Ma ei valinud seda tööd palga pärast."

Kõige levinumad on köögis põletusvigastused. "Võtad kuumast pannist paljaste kätega kinni, kõige klassikalisem põletamine on see, kui põletad suhkrut ja kuum suhkur voolab mööda sõrmi alla. See on päris valus," selgitas Illak.

Illaku käekirjaks on kujunenud intensiivsed maitsed. "Minu käekiri on see, et kui ma ütlen, et miski asi on näiteks rosmariini maitseline, siis see seda ka on, ja inimene ei pea seda maitset toidu juurde fantaseerima."

Illaku sõnul oli saates kohtunike vahelisi eriarvamusi väga vähe. "Üksmeel oli meil kerge tulema, arutluskohti oli meil saates suhteliselt vähe. Saate lõpu poole tekkisid vaidlusmomendid selle üle, kes on esimene ja kes on teine, aga saime suhteliselt kähku neile vastused," ütles Illak.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!" saatejuhtid Margus Kamlat ja Bert Järvet

