Anu Rannaveski: ajateenistuses saavad naised üldiselt ise oma üksuse valida

Kaitseressursside ameti peadirektor Anu Rannaveski rääkis saates "R2 Hommik!", et naised teenivad täna nii aja- kui ka tegevteenistuses kõikides üksustes ja saavad väga hästi hakkama. Rannaveski sõnul tehakse naistele see erand, et ajateenistuses saavad nad üldjuhul ise oma üksuse valida.

"Terviseseisundi hindamine on esimene etapp kutsealuse ajateenistusse minemisel. Meil on oma sunnivahendid, mida me kasutame, kui isik ei taha tulla, me ei karista kedagi, vaid kasutame haldussundi, et inimene oma kohustust täidaks," ütles kaitseressursside ameti peadirektor Anu Rannaveski.

Riigikaitsekohustus on kõigil meestel 61. eluaastani. "Ajateenistusse kutsume inimest kümme aastat, alates 18-aastasest kuni 27-aastaseni. Sunniraha saame ka senikaua sisse nõuda. Lisaks sunnirahale on meil teisi meetmeid veel, näiteks juhtimisõiguse peatamine selle ajani, kuni inimene terviseseisundit hindama tuleb. Sunniraha saame aastas korduvalt nõuda. Järgmisest aastast sunniraha suurus kahekordistub. Kui seni on maksimumsuurus 640 eurot, siis järgmisel aastal 1280 eurot," tõdes Rannaveski.

Nii kaua, kui naistel on olnud võimalik ajateenistusse tulla ehk 13 aastat on naiste huvi olnud sarnane. "Umbes 50 naist avaldab igal aastal soovi ajateenistusse tulla. Naised läbivad ajateenistuse väga hästi, meil on olnud aastaid, kui pooled ajateenistuse läbinud naistest jäävad hiljem tegevteenistusse."

Järjest rohkem räägitakse sellest, et meie demograafiline olukord on selline, et ilma naisteta tulevikus enam vist ei saa. "Kui täna jõuab kutsealuse ikka 8000 noort meest, siis teame, et tänasel ja eelmisel aastal sündis ainult 4000–5000 poissi, ja selleks, et vajalikul määral inimesi oleks sõjaaja reservis, on vaja 4100 ajateenijat. Nende ajateenijate komplekteerimine ilma naisteta 2035. aastal ja sealt edasi läheb üsna keeruliseks," selgitas Rannaveski.

"Naised teenivad täna ajateenistuses igal pool üksustes, ka nendes, kus võib-olla ootused vaimsele ja füüsilisele ettevalmistusele on kõrgemad, näiteks erioperatsioonide väejuhatuses ja pioneeripataljonis, aga ka kogu luure valdkonnas. Kindlasti mitte ei ole naiste teema tagalas olla. Naised saavad hakkama igal pool. Tegevteenistuses on umbes 250 naist ja ka nemad teenivad igal pool," nentis Rannaveski. "Erandeid naistele ei tehta ja mõnikord on rännakutel naistel seljas ka mõne nõrgema mehe varustus."

Järgmine minek ajateenistusse on veebruarikuus. "Naiste puhul me teeme selle erisuse, et kuhu üksusesse naised tahavad ajateenistuses minna, seda proovime neile ka võimaldada. Välja arvatud need üksused, kus on minid erinevad katsed, erioperatsioonide väejuhatuses ja ka küberväejuhatuses on eraldi kasted ja sinna saab üleüldise pingerea alusel," selgitas Rannaveski.