Aasta kokk: tanklast ostetud hot dog on pärast rasket tööpäeva parim asi

Aasta kokaks valitud Tallinna vanalinna restorani Ecrin juht Alexey Aleksandrov ütles, et tunnustuse pälvimine on eelkõige tema meeskonna töö vili.

"Mina lihtsalt juhendan neid. Ma olen väga rahul, et nad said selle tiitli. Ma loodan, et nad saavad nüüd aru, miks ma mõnikord karjun nende peale. Me teeme midagi õigesti ja me proovime olla iga päev paremad," ütles ta.

Restoran Ecrin on tegutsenud veidi üle poole aasta. Aleksandrov tunnistas, et avamisperiood oli talle ja meeskonnale väga kurnav.

"Kui ma koju sõitsin, siis ma mõtlesin, et püha jumal, ma ei tea, kuidas seda aeg üle elada. Aga kui kuus kuud möödas, juba naerame selle üle, kui raske see oli. Täna me ei karda mitte midagi."

Aleksandrov peab heas meeskonnas kõige olulisemaks distsipliini, keskendumist ja pühendumist. "Ma võin ausalt öelda, et minu meelest on see kõige tugevam tiim Tallinnas," lausus ta.

Narvas kasvanud Aleksandrov ei plaaninud lapsepõlves kokaks saada. Otsus tuli ootamatult pärast kooli lõpetamist.

"Ma tegelikult saatsin oma dokumendid ülikooli ja mind võeti vastu, aga ma valisin koka töö. Ma ei teadnud, mis ma tahan elus teha. Kui ma astusin kööki, põhimõtteliselt kohe kõik meeldis."

Karjääri jooksul on ta töötanud Belgias, Rootsis ja Taanis restoranides, millel on kolm Michelini tärni, ning peab oluliseks ka kogemust Eesti kahe tärni restoranis 180°. "Seal ma sain enesekindluse," märkis ta.

Kuigi tärnid on peakokkadele tähtis tunnustus, peab Aleksandrov olulisemaks külaliste rahulolu. "Minu jaoks on kõige olulisem, et restoran on iga päev täis ja külalised on õnnelikud."

Aleksandrov ütles, et pärast rasket tööpäeva peitub võlu ka kõige lihtsamates toitudes, nagu tanklast ostetud hot dog'is või hamburgeris. "Istud üksinda autos ja sööd oma hot dog'i, see on pärast rasket päeva kõige parem asi," naeris ta.