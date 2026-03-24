Teatripäeva gala lavastaja Mikk Jürjens: oluline on leida tasakaal

Teatripäeva gala lavastaja Mikk Jürjensi sõnul on galat lavastades oluline leida tasakaal, mis kõnetab nii saalis istujaid kui ka televaatajaid.

Sel reedel tähistatakse rahvusvahelist teatripäeva, millega võetakse kokku 2025. aasta Eesti teatris. Näitleja ja lavastaja Mikk Jürjens rääkis "R2 hommikus", et möödunud aasta kostitas teda mitmete ülendavate kogemustega.

"Vaadates kas või neid nominente või vaadates tagasi sellele aastale, mulle tundub, et tehakse väga eriilmelist teatrit. Mul on selle üle hea meel, et tundub, et näitlejate ajastu hakkab tagasi tulema. Mul oli hea meel näha laval väga palju sellist dramaturgiat, kus on näitlejatel antud mängida suuri rolle. Päris palju kifte rolle tehti sellel aastal," tunnustas ta kolleege.

Eesti väiksuse tõttu on laval olijad talle enamasti tuttavad. Jürjens tunnistas, et see asjaolu muudab loosse sisseelamise teinekord üsna raskeks.

"Selle tõttu on kõige suuremad elamused need, kus sa ühel või teisel põhjusel unustad hästi kiiresti ära, et nemad seal on su tuttavad, selle on lavastanud inimene, keda sa tead. Just eelinfo on see, mis natukene annab teise eelloo vaatamisele," selgitas ta.

"Teisest küljest ma ei ole kunagi tundnud ennast pedandina, et ma kuidagi ei suuda loosse sisse minna või näen ainult lavastaja ülesannet," lisas ta ja tõi välja, et naudib teatris mängu ilu samamoodi nagu jalgpalli vaadates, kus jälgitakse mängu algusest peale huviga isegi siis, kui sportlased on juba varasemast tuttavad.

Eelmisel aastal sai Jürjens võimaluse lavastada suvist laulupidu. Ka reedene teatripäeva gala on tema loodud.

"Teatriauhindade gala, mida me reedel teeme, on laulupeole üsna sarnane. Sa pead selle üles ehitama nõnda, et sa pead mõtlema nendele inimestele, kes on kohal ja neile, kes seda asja vaatavad telekast. Ja siis pead saama aru, et kõikide inimeste ootused, kogemused ja eeldused on väga erinevad: keegi tuleb sinna muretsedes oma auhinna pärast, keegi tuleb sinna sõpradega kohtuma, keegi paneb selle korraks lihtsalt mängima ja lülitab jälle välja," avas ta.

Just tasakaalu leidmine ongi tema sõnul oluline osa gala lavastamisest. "Ma olen alates lavakast teatripäeva auhindadel käinud, ma olen neid kogenud. Kõik need aastad, mis ma näinud olen, on mõned asjad, mis on väga toredad, mõned asjad, mis ei ole," märkis ta.

Samuti on tähtis, et lavastus oleks huvitav ka neile, kes teatriringkonda ei kuulu. "Et kui tädi Maali ka kodus lülitab ennast ETV peale, siis ta jääb seda asja vaatama, seal on teatud meelelahutuslik osis sees. Muidu me vaatame kellegi siseringi galat pealt ja see võib muutuda igavaks."