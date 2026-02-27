Ivo Tšetõrkin: Nicaragua on valge laik maailmakaardil

Nicaraguat külastanud ja sellest reisisaate teinud Ivo Tšetõrkin rääkis "Ringvaates", et Nicaragua on üks vähestest kohtades maailmas, mis on veel turistide poolt avastamata.

Neljapäeval alustas ETV ekraanil reisisaade "Õhinapõhised Nicaragual", mis viib viis reisikaaslast nii Vaikse ookeani ja Kariibi mere äärde, vulkaanidele matkama, sügavale džunglisse kui ka asustamata saartele.

Antropoloog Ivo Tšetõrkin on Nicaragua külastamisest unistanud 15 aastat. "Ma sain alles seal koha peal aru, et tegelikult oleks ju võinud palju varem teha selle teoks, sellepärast et sinna on võimalus minna," nentis ta "Ringvaates".

Tema sõnul on Nicaragua nagu valge laik kaardil. "Maailmas on tegelikult hästi vähe selliseid valgeid laike. Muidugi on kohti, kus inimesed eriti ei käi. Vahel on nii, et seal pole konkreetselt väga palju teha ka, aga Nicaragual on nii, et kui sa sinna kohale jõuad, siis vaatad, et issand jumal, vulkaanid, rannad, Kariibi meri, Vaikne ookean, surfa, lama, päevita, matka, džunglid, vanad linnad. Mis on põhiline asi – ma ei tea, võib-olla ma isegi liia fetišeerin seda seal sarjas –, et seal ei ole turiste."

Turistide leige huvi põhjused võivad ulatuda minevikku, mil seal džunglites AK-47 relvadega käristati. "Kusjuures suures osas tänu sellele on seal hästi palju maha raiumata džunglit ka. On olnud trubulentsed ajad mistõttu on hästi palju sellist troopikamassiivi alles," märkis Tšetõrkin. Ka 2018. aastal kiskus seal olukord pingelisemaks, kui tekkisid rahvarahutused, mille riik karmilt maha surus.

"See pani turismile natukene põntsu, pluss pandeemia otsa. Tänu sellele on seal täna selline olukord, et kui ma mingites kohtades käisin, küsisin millal viimati välismaalane käis. Kinna keskväljaku hotellis öeldakse, et kolm nädalat tagasi käis kaks tükki. Kujuta ette!" kirjeldas ta.

Nicaragua loodus peidab endas üllatusi, milleks turistid peavad valmis olema. Näiteks hüppavad seal ringi mürgikonnad. "Me nägime seal ühe-kahe tunni jooksul rohkem mürgikonnasid, kui ma olen Amazonases näinud mitme aasta jooksul. Aga seni kui sa neid alla ei neela või haava peale ei hõõru, siis ei ole hullu, sa lihtsalt näed teda," lausus Tšetõrkin.

"Minu kogemus näitab, et ainuke, keda Ladina-Ameerikas kartma peab, on inimene, aga Nicaraguas on kuritegevus erinevatel põhjustel suhteliselt madal. Ma ei ütle, et olematu, aga madal. Eks see riigirežiimil on natukene oma osa selles. Öeldakse, et kui riik on väga karm, siis pätipoisse on vähem," rääkis ta.

Ka loodusparkides oli kohti, kus neil paluti inimeste tõttu mitte filmida. "Seal ei ole mingisugust infrat, matkarada ja siis kuuled, et mingid mehed on teinud sinna kullakaevanduse, lasevad üksteist šahtidesse alla ja kaevavad kulda välja. Neil ei ole seda [filmimist] vaja. Muidugi ei toimu see nii salaja, see on ikka mingite tüüpidega seal kokku lepitud. Või siis mingisugune illegaalne puude raidumine. Nad ei taha väga, et mingisugused hampelmannid tuleksid filmima ja turismisaadet tegema."