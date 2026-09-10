Helena Maria Reisner: filmis pole vaja näidelda, vaid jääda loomulikuks

Noortefilmis "Morten" Miiat kehastav Helena Maria Reisner rääkis "Ringvaates", et näitlejameisterlikkus tulebki ebamugavate stseenide tegemisest ja tõdes, et filmis ei ole vaja tugevalt näidelda, vaid oluline on loomulikuks jääda. Nimitegelast Mortenit kehastava Tõru Kannimäe sõnul kasutati filmis vaid korra tema kehadublanti.

"See on väga magus tunne, kui film on linastunud ja saab seda igal pool tutvustamas käia. Me kohtume iga päev nii paljude toredate inimestega, nad tulevad rääkima, et film väga meeldis, seda on nii tore kuulda, kui oled nii suure töö ära teinud," ütles näitleja Helena Maria Reisner, kes kehastab Miiat uues mängufilmis "Morten".

Väikse lapsena mängis Reisner peaosa mängufilmis "Seltsimees laps". "Selle filmi kõige suuremad fännid olid minu vanaema sõbrannad ja kui nad tulevad nüüd "Mortenit" vaatama ja ootavad samasugust väikest nunnut ja tulen hoopis mina Miiana, siis see roll on ikka väga teistsugune, aga väga huvitav oli seda teistsugust rolli mängida," muheles Reisner.

"Morteni" nimitegelast kehastava Tõru Kannimäe sõnul on Morteni roll "Fränki" filmi osatäitmisega võrreldes väga erinev. "Kui ma mängufilmis "Fränk" mängisin ise sellist survestajat ja hästi dominantset tegelast Jasperit, siis Morten on talle täielik vastand, sissepoole elav ja vaiksem poiss, hoopis minu tegelaskuju survestatakse seal filmis," nentis Tõru Kannimäe.

"Mortenis" on Kannimäe sõnul palju spetsiifilisi kohti, mille õnnestumise üle saab ta ennast õlale patsutada. "Veealuse stseeni puhul tuli meil ka üks lisavõttepäev teha, saime aru, et selle puhul on meil vaja ka kehadublanti, kes teeks üldkaadrid. Filmi esimene kaader, kus Morten vajub, on ainus kaader filmis, kus on kasutatud kehadublanti. Mulle meeldis see stseen, kus Morten oli purjus. Natuke kartsin, et milline see stseen võis tulla, sest seda on võtetel hästi keeruline tajuda, äkki ma mängin üle või mängin liiga vähe, aga see tuli päris hästi välja," nentis Kannimäe.

"Filmis ei olegi vaja tugevalt näidelda, vaid oluline on, et sa jääksid hästi loomulikuks," tõi Reisner välja.

"Stsenaarium oli "Seltsimees lapsest" väga erinev ja kui ma esimest korda "Morteni" stsenaariumi lugesin, mõtlesin, et see tuleb küll huvitav. Aga ei olnud mitte midagi hullu, näitlejameisterlikkus tulebki sealt, et pead ka ebamugavaid stseene tegema," nentis Reisner, viidates intiimsematele ja haavatavatele stseenidele filmis.

Reisneri sõnul oli väga tore, et inimesed rääkisid oma kogemustest ja sellest sai palju õppida.

Reisner õpib BFM-is ajakirjandust. "Ma ei oodanud kunagi, et ma näitlemisega üldse edasi tegelen, aga tuli võimalus, võtsin sellest kinni ja kui tuleb uus võimalus, ilmselt võtan ka kinni, sest kunagi ei tea, mida tulevik toob, lähen vooluga kaasa," tõdes Reisner.