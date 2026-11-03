Reisisell Fääri saartest: esimest korda tundsin, et tuul võib olla ohtlik

Reisisell ja blogija Kevin Reisenbuk rääkis "Ringvaates", et juba esimestel päevadel said nad tunda Fääri saarte ekstreemseid ilmaolusid. Reisenbuki sõnul on suur katsumus sinna üldse jõuda, sest pooled lennud jäävad tugeva tuule tõttu ära ja sealne elu on päris kallis, kuid loodus seevastu erakordselt ilus.

"Juba esimestel päevadel saime Fääri saarte ekstreemseid olusid tunda, tugevat tuult ja vihma," ütles reisisell ja blogija Kevin Reisenbuk.

Fääri saarestik asub Islandi ja Norra vahel. "Läheduses on Suurbritannia. Fääri saari peetakse Euroopa üheks eraldatumaks kohaks. Sinna saab lennukiga minna, aga pigem on see, et pooled lennud jäävad tugeva tuule tõttu ära. Ka meie lend tühistati ja teine lend lükati kaheksa tundi edasi. On katsumus sinna jõuda, aga kui jõuad, siis on imeilus," nentis Reisenbuk.

Saarel matkates ei näinud Reisenbuk teisi inimesi. "See oli elus esimest korda, kui ma tundsin, et tuul võib olla ohtlik. Kaljunukkide juures oligi tuul tõesti nii tugev, et tahtis ära kanda. Oligi väga ohtlik ja ma isegi libisesin mudas ja langesin umbes 30 meetrit, õnneks see oli ohutu pool tõusust. Hakkasin libisema ja ei suutnudki kuidagi pidama saada, nagu liumäest sõitsin alla," meenutas reisisell.

Reisenbuk sattus koos sõbraga saarele ajal, mil toimus aasta oodatuim sündmus. "Kõik elanikud tulevad ühte külla kokku, et erinevaid võistlusi korraldada. Näiteks võisteldi kartulikoti hoidmises. Sõber pani mind ka sinna kirja ja äkitselt olin ma laval. Mul väga hästi ei läinud, sest kõigil kohalikel olid juba oma tehnikad," muheles Reisenbuk.

Veel võisteldi lõngakerade kerimises. "Ühel mehel läks lausa käsi krampi."

Kohalikud inimesed räägivad hästi inglise keelt. "Saarel elab umbes 55 000 inimest, aga lambaid on seal veel rohkem. Inimesed olid väga pühendunud ja tahtsid väga oma kultuuri jagada," meenutas Reisenbuk, kes külastas ka kohalikku kodurestorani.

Turistide hulgas on Fääri saared siiski alahinnatud koht, sest loodus on seal tõepoolest maaliline.

"Küll aga on sealne elu päris kallis. Saared on justkui Taani all, aga kohalikud peavad end siiski fäärlasteks. Odavamat sorti õlu maksis kuni 12 eurot ja prae sai kuni 40 euroga. Mitte midagi väga erilist ega suurejoonelist."

"Kui sulle meeldib loodus ja matkamine ning käia kohtades, mis pole võib-olla kõige tavapärasemad, siis mina küll soovitan Fääri saartele minna, sest see on meie lähedal ja üks väga unikaalseid kohti maailmas," tõi Reisenbuk välja.