Pidulauale lisavad värvi peedimahlas marineeritud munad ja hernehummus

Heidmets rääkis, et pidulaua värvilisemaks muutmisel ulatavad abikäe köögiviljad. "Kui ma enda töös suupistevaagnaid teen, siis need on alati väga värvilised, pigem mitte väga traditsionaalsed. Hästi palju köögivilju kasutada, mis on värvilised ja annavad seda rõõmsat nüanssi, ja muidugi igasuguste erinevate kaunistustega, mis siin on ka välja pandud, saab ka kaunistada ja muuta veel värvilisemaks," õpetas ta.

Näiteks aitab traditsioonilistele täidetud munadele värvi lisada peedimahl. "Selleks on kaks varianti: kas keeta peet ära ja siis selles peedikeedumahlas marineerida või siis osta peedipulbrit, panna seda vette ja munad sinna sisse. Need peaksid üleöö seisma. Võib-olla vette natukene valge veini äädikat ka lisada, siis muna võtab värvi paremini külge," rääkis ta. Hiljem võib munade kaunistamisel kasutada näiteks granaatõuna seemneid, roseepipart või seesamiseemneid.

Lõherullidele aitavad uue ilme anda kurk ja porgand. "Kurgiga on natukene lihtsam teha. Lihtsalt koorimisnoaga tõmmata kurgist laastud ja siis panin sinna vahele natukene toorjuustukreemi ja lõhet, keerasin rulli ja lisasin tillioksa ka."

Porgandiga versiooni puhul tuleb porgandilaaste paar minutit keeta, need seejärel külma vette panna ja lõpuks apelsinimahla, oliiviõli, soola ja pipra marinaadi ööks seisma panna. "Ja siis samamoodi natukene toorjuustu ja lõhet sinna vahele ja rulli keerata. Tegelikult hästi lihtne teha, võib-olla alguses nõuab harjutamist," kirjeldas ta.

Üks viis, kuidas meelepärast väikse ampsuna serveerida, on panna see väikese Rooma salati lehe sisse. Heidmets pani "Terevisioonis" lehe sisse lillat kapsast, hakkliha ja idusid.

Lisaks aitab lauale värvi tuua hernehummus, mille tegemiseks tuleb blenderisse panna, oliiviõli, sidrunimahla, piparmünti, küüslauku, pipart, tšillit ja sulatatud herneid.

"Hernehummus sobib väga paljudesse kohtadesse. Seda saab panna lihtsalt näiteks kausiga ja panna krõbedikud, saiad, leivad või krõpsud, see sobib võileiva peale, sobib vrapi vahele, sobib suupisteteks. Väga laia kasutusvaldkonnaga," märkis kokk.