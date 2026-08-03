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Igapäevane krõpsusööja: popkorn on kõige tervislikum krõps

Raadio 2
Foto: R2
Raadio 2

Krõpsusööja Reigo Rusing rääkis saates "R2 Hommik!", et popkorn on kõige tervislikum krõps ja eestlased teevad maailma parimat popkorni.

"Kui sa töötad krõpsuvabrikus, siis tööga seoses on paratamatult tootekatsetused, kvaliteedi küsimused, konkurentide analüüs ja see hõlmabki iga päev krõpsu söömist," ütles krõpsutootja Balsnack arendusjuht Reigo Rusing.

Kõige eksklusiivsemad krõpsud, mida Rusing on söönud, on Jaapanist pärit kalamaitselised krõpsud. "Meil pole võimalik siin seda järgi teha," tõdes Rusing.

Rusingu sõnul teevad eestlased maailma parimat popkorni. "Seda võib öelda, rind kummis. Popkorn on vaieldamatult kõige tervislikum krõps. Kõige olulisem on osta popkorni tera õigest kohast. Sa pead aru saama, kust maailma otsast tuleb selle aasta parim saak. Popkorn tehakse puhtast maisist ja eesti rapsiõlist. Ainuke asi, mida popkornile juurde pannakse, on sool."

Kui Rusingul on mõni lasteüritus, pakub ta alati suures koguses popkorni.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "R2 Hommik!", saatejuhid Margus Kamlat ja Bert Järvet

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