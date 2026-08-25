Suvikõrvitsast saab suppi, salatit, pirukat, aga ka keeksi

Petersoo sõnul ei tasu lasta suvikõrvitsatel reiejämeduseks kasvada. "Siis on see väga piiratud, mida sellega teha saab. Ideaalis ma korjan nad kõik väiksematena ära. Nad kasvavad salaja ja kiiresti," tõdes Petersoo.

Petersoo sõnul saab suvikõrvitsast väga palju toredaid asju teha, kuigi hooaja saabudes on iga päev suvikõrvitsat süüa ka natukene tüütu. "Iseenesest saab teha palju erinevaid asju, millest neli ka täna menüüsse võtsin."

Esimesena tutvustas Petersoo suppi, kuhu läks sisse terve kilo suvikõrvitsat, sibul, küüslauk, kaks kartulit ja puljongit. "Lihtsalt pehmeks keedetud, saumikseriga teed püreeks. See võtab aega umbes 15 kuni 20 minutit. Väga edukalt saab kasutada ka liiga suureks kasvanud suvikõrvitsaid. Lihtsalt lõikad pooleks, säsi ja seemned välja. Kui koor on vähegi selline, et küüs veel sisse läheb, siis pole koorida vaja," märkis ta.

Suppi võib viimistleda basiiliku ja riivitud parmesaniga. "See on hästi kerge. Väga paljud suvikõrvitsa supid, mille retseptid meil ka liiguvad, on kas sulajuustu või toorjuustu baasil, natukene rammusad. Parmesan annab lihtsalt natukene maitset, aga on hästi kerge." Petersoo lisas, et variante on erinevaid ja maitsestata võib vastavalt soovile.

Teisena tutvustab Petersoo sooja salatit, kus on praetud suvikõrvits, toores avokaado, vinegrett oliiviõlist, punase veini äädikast ja soolast, ning koriander. "Peale läheb juustu, tuleb väga kerge mõnus salat.

Kolmandana pakub Petersoo välja suvikõrvitsa-parmesani piruka, mis on klassika. "Selle retsepti mina leidsin 2009. aastal ühest briti ajakirjast. Olen seda natukene mugandanud ja kohandanud. Pärmi lehttainas, määrid taina peale parmesani toorjuustuga, küüslaugu, soola ja oliiviõli sees maitsestunud suvikõrvitsa viilud laotad peale," sõnas Petersoo ning lisas, et kui pirukas on kümme kuni viisteist minutit ahjus olnud, siis paned natukene riivitud parmesani veel peale.

Magustoiduks saab suvikõrvitsast ka sidruni-suvikõrvitsa keeksi. "Võib panna ka suuri suvikõrvitsaid, kas rohelist, kollast või valget, vahet ei ole. Koorima ei pea. Keeksi sisse läheb 200 grammi suvikõrvitsat. Lisaks veel suhkur, munad, mahedamaitselist õli, jahu, küpsetuspulber, vanillisuhkur. Sinna peale võib teha sidruni-tuhksuhkru glasuuri."