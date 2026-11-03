Hobikokk: vitamiinipomm kõrvits sobib kõikide roogade sisse

Hobikokk Kai-Ines Nelson rääkis "Terevisioonis", et kõrvits on vitamiinipomm, mis sobib kõikide roogade sisse. Nelsoni sõnul kõrvitsamaitset ei tunne, küll aga annab kõrvits toidule pehme ja siidja tekstuuri ning ilusa värvi.

"Halloween on möödas ja tohutult kahju oleks, kui nüüd kõik need kõrvitsad läheksid prügikasti, sest tegemist on ju väga väärtusliku ja ühe vanima põllukultuuriga maailmas," ütles hobikokk Kai-Ines Nelson.

Inglise õukonnas Tudorite ajastul oli kõrvits rikaste pidulaual kui eksootiline ja väga eksklusiivne roog. "Üldlevinuks sai kõrvits siiski hiljem, 19. sajandil. Kui Iiri ja Šoti immigrandid poleks USA-sse läinud, siis uuristaksime endiselt kaalikat, peeti või kartulit," muheles Nelson.

Hobikokk valmistas kõrvitsast brittide lemmiktoidu kana tikka masala, mis on välja töötatud Šotimaal 1970. aastatel. "Kana kintsuliha praen ära, mina tegin seda selitatud võiga, sest see teeb sibula natuke magusaks. Lisasin küüslauku, aga kui küüslauku pannil hautada, siis ärge seda kestast välja võtke, pigistage see lihtsalt pärast välja, sest siis on maitse mahedam," juhendas hobikokk.

Nelson lisas juurde veel tikka masala maitseainesegu, mida saab kauplusest osta, punase sibula, kõrvitsa ja tilga vett. "Paki peal on kõik õpetused kenasti olemas," lisas kokk. "Juurde panen veel Kreeka jogurti ja kõige peale riivitud juustu. Seda võib süüa tako, vrapi või võileiva vahel, tatrapudru või riisiga."

"Minu nipp on selles, et kõrvitsat saab lisada kõikidesse oma lemmikroogadesse, sest kõrvits sobib absoluutselt kõige sisse. Kartuliputru panete poole kõrvitsapüreed. Kõige lihtsam on kõrvits vähese veega ära keeta ja püreestada. Keeduvett ärge ära valage, see on samamoodi üliväärtuslik," juhendas Nelson. "Kõrvits on väga hea silmadele ja seedimisele, kõrvits on vitamiinipomm."

"Kõrvitsamaitset ei tunne, aga kõrvits annab pehme ja siidja tekstuuri ning ilusa värvi. Pannkooke tehes panen ma 200 grammi Ricotta juustu kohta kaks muna ja endale meelepärast jahu. Olge julged kõrvitsaga katsetama," sõnas hobikokk.