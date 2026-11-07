Toomas Vavilov: elamuse saamiseks peab kunstiga olema otsene kokkupuude

Professor Toomas Vavilov rääkis Vikerraadios, et kontserdil viibimine ja sealt lahkumine annavad kõik mingeid märke ja tähendust, mis teeb inimese emotsionaalselt palju rikkamaks. Vavilovi sõnul ongi muusika ülesanne rääkida inimestele natuke paremast maailmast, viia nad mõneks ajaks ära ja panna nad pärast järele mõtlema.

9.–15. novembrini toimub festival Eesti Interpreetide Nädal, mis toob seitsme päeva jooksul Tallinnas ja Narvas publiku ette kümme kontserti ja üle 50 muusiku.

"Interpreetide nädal on kontserte täis ja üks suur muusikafestival. Eesti on väga kultuurilembene maa. Meil toimub Eestis väga palju muusikafestivale ja publikut jagub igale poole," ütles Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor ja Eesti interpreetide liidu juhatuse liige Toomas Vavilov.

Nädala peamine eesmärk on tõsta valgusvihku säravad, osavad ja heas vormis Eesti interpreedid. "Me peame olema kuulajale lähedal ja mängima end kuulajale otse südamesse."

Kõige tähtsam kunsti puhul on Vavilovi sõnul otsene kokkupuude. "Mitte mingil juhul voogedastusplatvormid, see on muusika surm. Mina avastasin enda puhul selle, et ma õpilaskontserte kuulates saan alati palju suurema elamuse, kui kõige paremate dirigentide poolt juhatatud kontsertidest läbi voogedastusplatvormi," tõdes professor. "Otse kuulates saate kindlasti palju suurema elamuse."

"Kontserdil viibimine, olemine ja pärast äraminemine annavad kõik mingeid märke ja tähendust, mis teeb inimese emotsionaalselt palju rikkamaks. See ongi muusika ülesanne rääkida inimestele natuke paremast maailmast, viia nad mõneks ajaks ära ja panna nad pärast pikalt järele mõtlema," nentis Vavilov.

Vavilovi sõnul on Eesti interpretatsioonikunstis asjad enneolematult hästi. "Nii kirevat muusikamaastikku kui meil Eestis praegu on, pole meil küll kunagi olnud. Samas mängijad on meil olnud küll head läbi põlvkondade," märkis Vavilov. "Kontserdi taseme mõttes ja mängijate taseme mõttes on meil asjad olnud kogu aeg väga hästi."