Galerii: Eesti Laulu finalistide teine proovipäev möödus meeleolukalt

Eesti Laul
Unibet Arenal jätkusid Eesti Laulu finaali proovid
Vaata galeriid
35 pilti
Eesti Laul

Neljapäeval möödus Unibet Arena laval teine proove täis päev.

Neljapäeval tegid laval proove Marta Pikani, Noep, Ant ja Minimal Wind, Stockholm Cowboys, Getter Jaani ja Vanilla Ninja.

Eesti Laulu finaali algusega kell 19.30 kannavad 14. veebruaril üle ETV, ETV2, ETV+, Jupiter, ERR.ee portaal ja Raadio 2.

Finaalile eelneb Heleri Alli juhitud erisaade "Eesti Laul 2026. Finaali eel" reedel kell 20. ERR-i kanalitele lisaks vahendab ülekannet ka Eurovisiooni Youtube'i kanal. 

Toimetaja: Annika Remmel

