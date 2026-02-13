Galerii: Eesti Laulu finalistide teine proovipäev möödus meeleolukalt

Finaalile eelneb Heleri Alli juhitud erisaade "Eesti Laul 2026. Finaali eel" reedel kell 20. ERR-i kanalitele lisaks vahendab ülekannet ka Eurovisiooni Youtube'i kanal.

Eesti Laulu finaali algusega kell 19.30 kannavad 14. veebruaril üle ETV, ETV2, ETV+, Jupiter, ERR.ee portaal ja Raadio 2.

Neljapäeval tegid laval proove Marta Pikani, Noep, Ant ja Minimal Wind, Stockholm Cowboys, Getter Jaani ja Vanilla Ninja.

