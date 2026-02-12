Galerii: Eesti Laulu finalistid alustasid proovidega

Kolmapäeval sättisid oma esitust finaaliks paika Laura Prits, Uliana, Grete Paia, Ollie, Clicherik ja Mäx ning Robert Linna.

Eesti Laulu finaali algusega kell 19.30 kannavad 14. veebruaril üle ETV, ETV2, ETV+, Jupiter, ERR.ee portaal ja Raadio 2.

Finaalile eelneb Heleri Alli juhitud erisaade "Eesti Laul 2026. Finaali eel" reedel kell 20. ERR-i kanalitele lisaks vahendab ülekannet ka Eurovisiooni Youtube'i kanal.