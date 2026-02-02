Eesti Laulu ankeet. Ollie

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album. Miks just see?

Ozzy Osbourne'i "Hellraiser" Miks? Ma ei tea. Ma väga pole Ozzyt muidu kuulanud, aga sattusin selle loo peale ning väga meeldis selle loo saund. Võib-olla on asi refräänis, mida nad kooris laulavad. See kõlab nii epic'ult minu jaoks. Midagi, mida ise pole teinud, aga võiks kunagi proovida. Stimuleeris mu loomingulist külge.

Mis eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Hääle pärast muretsen kõige rohkem. Muu on selle kõrval lihtne. Kuna lugu on tehniliselt väga nõudlik ning nõuab rohkem kogemust, kui mul varba all on.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Otseselt 100 protsenti lemmikut ei ole. On palju lugusid, milles on midagi erilist. Maarja ning Ivo "Kaelakee hääl" on mu jaoks eriline ühe toreda mälestuse pärast, kui oma õega väikesed pabulad olime ning seda laulsime. Võib öelda ka 2 Quick Starti "Say You Love Me" – jälle tugev mälestus. Paps mängis seal trumme ning me kodus laulsime kõva häälega kaasa. Sama on ka Sahlene'i "Runawayga".

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Getteri. Väga hea lugu. Väga hea esitaja. Tugev kombo.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Ma nägin kunagi unes, kuidas 2002. aasta Kreeka laulu "S.A.G.A.P.O" esitaja mind Lasnamäe majade vahel otsis ning ma paaniliselt tema eest põõsastes peitsin.

Kuidas sa artisti ja laulukirjutajana esimese Eesti Laulul osalemisega võrreldes muutunud oled?

Ei olegi muutunud, eriti. Võib-olla selles osas, et üritan rohkem jõuda. Vanasti oli see kõik lihtne, aga praegu on päris pingeline. Looming ise ei ole mõjutatud, teen ikka seda, mida meeldib teha ja omas metoodikas. Aga tahaks rohkem materjali valmis jõuda, sest tean et inimesed ootavad.

Miks me sinust eelkõige just Eesti Laulu ajal kuuleme? Või kujutame seda lihtsalt ette?

Eesti Laulu jälgib kogu Eesti. Inimestel pole seda aega, et igat Eesti artisti terve aasta kogu aeg ainult jälgida. Eesti Laul võtab selle kõik lühikeseks perioodiks kõik kokku: lihtne seedida, lihtne vaadata, hea meelelahutus ja saab hea ülevaate sellest, mis muusikamaastikul toimub, vähemalt popkultuuris.

Eesti Laulu väliselt on raske ise pildis püsida. Selleks tehaksegi neid asju meeskonnaga. Minu jaoks kõige raskem osa ongi enda pildis hoidmine, sest ma ei ole loomult selline inimene, kes teiste inimeste tähelepanu järgi jookseks.