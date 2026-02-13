Eesti Laulu lavale veeretatakse auto, motikas, paat, laserid ja võss

Sel laupäeval toimuva Eesti Laulu lavale veeretatakse kaheksa lavapoisi abiga nii auto, motikas ja paat, kui ka laserid, erilised valguspulgad ja võss. Valgustehnilise juhi Mattias Tammiku sõnul näeb laval väga erilist valguslahendust ning kindlasti saab ka välku ja pauku.

"Ise kutsume neid põõsaid võssiks. Võtsime võssi kaasa ja Jaanis Magnus tegi meile neist väga ägedad seaded," ütles Marta Pikani, kelle esinemise ajal kaunistavad lava efektsed põõsatutid.

Lavapoistel on Eesti Laulu ajal käed-jalad tööd täis, sest lavale tuleb veeretada nii auto, motikas kui ka paat.

Kui Grete Paia võtab lavale kaasa suured isetehtud kristallid, siis Laura Pritsi lavakaaslaseks on muuhulgas ka elav tuli.

"Mul on väga tublid kaheksa lavapoissi, kes asju lavale veeretavad, alates autost ja lõpetades laserite ning ekstra tellitud valguspulkade ja mootoritega. Kõik, mida need suurepärased loomingulised artistid on välja suutnud mõelda, toome me lavale. Kõige keerukam rekvisiitide vahetus on Grete Paial, kes on varunud endale igasuguseid huvitavaid tehnilisi lahendusi, mida me esmakordselt siin laval proovime," ütles lavamanager Mihkel Sirelpuu.

Valgustehnilise projekti juhi Mattias Tammiku sõnul on sel aastal lava taga suur ekraan, mis aitab maailma ja atmosfääri luua. "Lisaks sellele oleme mõelnud lava kohale kaheksa liikuvat valguselementi, mis aitavad artistide meeskondadel luua teistsuguseid lahendusi, mida Eestis varem liiga palju pole olnud. Välku ja pauku saab kindlasti ka," tõi Tammik välja.

"Publikut on meil sel aastal palju, sest kohapeale saab vaatama tulla ka peaproovi, mis algab laupäeval kell 13 ja kuhu veel pääsmeid on, õhtune finaal on välja müüdud, me ootame siia 5000 inimest," ütles Eesti Laulu produtsent Riin Vann.

Vanni sõnul on Eesti Laul tänavu mitmes mõttes eriline, sest esimest korda saab hääletada üle maailma. "Meid saab vaadata Eurovisiooni Youtube'i kanalilt. Eesti ei püüa enam maailmataset, vaid Eesti ongi maailmatase, sest meie inimesed ja tehnilised lahendused annavad meile võimaluse toota maailmatasemel teleproduktsiooni," tõdes Vann.