R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bänd astub lavale koos Anne Veskiga

Eesti Laul ja Raadio 2 esitlevad 14. veebruari suurel finaalkontserdil eesti tippmuusikutest koosnevat unistuste bändi. Vaid üheks õhtuks kokku tuleva ansambli solistiks on superstaar Anne Veski.

20 aastat on möödunud kõige esimesest Raadio 2 Unistuste bändist. Eesti Laulu finaaliks sünnib see eriline ansambel taas, nüüd juba täiesti uute liikmetega.

14. veebruaril astuvad üheks eriliseks etteasteks lavale eesti tippmuusikud erinevatest bändidest ja koos nendega Anne Veski. Unistuste bänd esindab kodumaist muusikat selle täies kirevuses, sest kokku saavad aastakümneid lavalaudu valitsenud superstaar ja tema kõrval noored silmapaistvad tegijad.

R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bändi kuuluvad Villu Talsi ansamblist Curly Strings, Trafficus ja Lexsoul Dancemachines klahvpille mängiv Joonas Mattias Sarapuu, Karl Erik Taukari bändi kitarrist Eric Kammiste, ansamblis Meelik bassi mängiv Meelik Samel ja paljude koosseisudega lava jaganud trummar Ramuel Tafenau.

Eesti Laulu finaal toimub 14. veebruaril Unibet Arenal. Lavale astuvad 12 finalisti ja lisaks unistuste bändile osalevad suurkontserdil külalisesinejatena nublu ja TIEF CITY 44, Elina Born, Singer Vinger ja rokkmuusikali "Romeo ja Julia" erikoosseis eesotsas Jaagup Tuisu ja Wanda-Helene Ollepiga.

Eesti Laulu finaali vahendavad ERR-i kanalid. Oma lemmikut saab kohapeal toetada soetades pääsme Piletitaskust.