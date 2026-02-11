Eesti Laulu artistid kutsuvad finaaliõhtul bingot mängima

Eesti Laulu finaaliõhtuks on valminud lõbus bingo, mida saab kontserdile kaasa elades kodus ja seltskonnas mängida.

Juba mitu aastat on Eesti Laul suureks finaaliks ette valmistanud bingoruudustiku, et kodus kontserdile kaasaelamine veelgi lõbusamalt mööduks. Sel aastal küsis Eesti Laul artistidelt, mida nemad bingo ruudustikule lisaksid.

Kaasa mängimiseks tuleb Eesti Laulu finaalkontserti jälgida tähelepanelikult nii helis kui ka pildis ning kui saates on näha või kuulda mõnda ruudustikku märgitud sõnalist vihjet, siis see ära märkida. Artistide fotod mänguruudustikul punkte ei anna, kui just seltskond vastupidist ei otsusta.

Võitja on seltskonnas see, kes jälgib lauluvõistlust kõige tähelepanelikumalt ning saab esimesena täis kõik ruudud.

Eesti Laulu bingokaardi saab salvestada ja alla laadida avades artikli lõpus asuva kujunduse.

PDF-formaadis bingokaardi saab printimiseks alla laadida siit.