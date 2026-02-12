Eesti Laulu ankeet. Clicherik ja Mäx

ERR teeb läheneva finaali tuules lühikesed intervjuud kõikide Eesti Laulu finalistidega. Seekord vastavad Clicherik ja Mäx, kes muretsevad, et peale Eurovisiooni lõppvõistlust võidakse neid riigireeturiteks pidada.

Mis on teie viimase aja lemmiklugu või -album?

Clicherik: Ma olen enamasti kuulanud hüperpoppi viimasel ajal, aga sinna vahele on ka tilkunud klassikat. Näiteks "Enjoy the Silence" Depeche Mode'ilt on laul, mida ma ei saa kaasa laulmata kuulata.

Mäx: Taasavastasin ühel äftekal sellise juveeli nagu ansambli Koer lugu "Te olete värdjad". Mingisugune baasmälestus avanes ning loo sõnum kuidagi paitas hinge.

Mis eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsete?

Clicherik: Et kui võidame, siis peab Eurovisioonile minema. Hirmus.

Mäx: Tõepoolest see, et võites peab sõitma Eurovisioonile. Muretsen selle pärast, et sarnaselt Eesti sportlastega on sul suur surve peal. Et kui võidad, siis oled kangelane, aga kui tulemus tuleb kehv, siis peetakse sind riigireeturiks.

Milline on teie läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Clicherik: Kõige meeldejäävam on kindlasti olnud Getter Jaani "Rockefeller Street". Üks varasematest Eesti Laulu mälestustest.

Mäx: Malcom Lincolni "Sirens". Hea lugu.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksite?

Clicherik: Noep või Ollie saaksid suurel laval väga hästi hakkama.

Mäx: Ollie. Ta nii väga tahab seda.

Milline on teie esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Clicherik: Alexander Rybaki laul "Fairytail" oli mul Mp3-mängijas, kui ma kaheksa-aastane olin. Polnud isegi telefoni veel siis.

Mäx: Lordi osalemine. Peale seda küsisin vanematelt järgmised neli aastat, et kas Lordi on ka telekas.

Kas olete juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist?

Clicherik: Kuna võimalus sinna pääseda on suur, siis ikka olen. Elevus ja ärevus tekivad, kui seda ette kujutan. Samad tunded nagu Eesti Lauluga, aga 20 korda tugevamad.

Mäx: Ootan politseieskorti ning luksushotelli. Ootan natuke Eurovisioonilt koju saabumist ka ning loodan, et lennujaamas pressiinimesi ei ole.

Miks otsustasite kõikidest sügiseks valminud lugudest Eurovisioonile just "Jolly Rogeri" saata, mitte näiteks mõne muu loo oma viimaselt plaadilt "Club Schlager"?

Clicherik: Ühel esimestelt "Club Schlageri" sessioonil sündis Jolly Rogeri taust. Seda kuuldes otsustasime üpris väledalt, et seda me albumile ei pane. Sellega olid teised plaanid.

Kas Eurovisioonile pääsedes jääb plaadifirma Universal teie seljataha mingil kujul alles või peate omal jõul hakkama saama?

Mäx: Vot ei tea. Ma seda kardan ka, et kust me raha saame seal osalemiseks.