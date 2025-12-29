Raadio 2 aastahitt 2025 tiitli võitis Säm looga "Kanuu"

Raadio 2 aastahitt 2025 tiitli võitis nelja looga esikümnesse murdnud Säm looga "Kanuu". Teise koha sai Alika ja Sämi lugu "Parasiit" ja kolmanda koha Kermo Mureli "Rahvalaul". Parimaks välismaiseks lauluks kuulutati Lady Gaga "Abracadabra".

Aastahitt 2025 hääletus purustas kõik senised rekordid – kokku anti hääletusel 180 756 häält. Neist üle 9000 hääle kogus Säm looga "Kanuu", edestades Alikaga valminud koostöölugu "Parasiit" pea 800 häälega. Edetabeli kolmandalt kohalt leiab Kermo Mureli "Rahvalaulu", artisti teine lugu "Ebapopulaarne" jõudis muusikaküsitlusel seitsmendale kohale. Esiviisikusse kuulusid veel Nublu ja Vaiko Epliku "Lausu tõtt" ning An-Marleni "Külm".

Välismaiste lugude edetabeli esikohale hääletasid kuulajad Lady Gaga "Abracadabra". Teisele kohale jõudis Alex Warreni lugu "Ordinary" ja kolmandale Raye lauluga "Where Is My Husband?". Tänavune esikümme on sedavõrd kirju, et vaid artist nimega Sombr oli edetabeli esiotsas kahe looga.

Raadio 2 eriauhinnad läksid samuti väga erinevatele artistele. Toimetuse lemmikuks kuulutati tänavu Mariin K.. Uue tulija tiitliga pärjati esikümnesse kahe lauluga jõudnud Kermo Murel ja aasta debüüdiks Kiki looga "Virolainen New York". R2 TOP1 eriauhinna enimmängitud loo eest Raadio 2 eetris sai Ines "Viimane piisk". R2 andis välja ka uue eriauhinna "Aasta eetrivargus", millega tõsteti esile kõige sagedamini nõutud lugu – auhinna pälvis Triibupasta "Hugo Toom".

Raadio 2 on aastahitti koos kuulajatega valinud juba aastast 1994. aastal. Tänavuse muusikaküsitluse edetabelid leiab veebilehelt www.aastahitt.ee. Aastahiti melu ja meeleolud toob 31. detsembril vaatajateni ka ETV2.

Aastahitt 2025 tabelisse pääsenud lugusid saab järele kuulata aastahiti kodulehel.

Eesti parimad lood 2025

1. "Kanuu" - Säm

2. "Parasiit" - Alika x Säm

3. "Rahvalaul" - Kermo Murel

4. "Lausu tõtt" - Nublu ja Vaiko Eplik

5. "Külm" - An-Marlen

6. "Hugo Toom" - Triibupasta

7. "Ebapopulaarne" - Kermo Murel

8. "Armastan, ei armasta" - Säm & Emily J & DJ Lumi

9. " Idioot" - Säm

10. "Keerleb" - Clicherik & Mäx

11. "Viinaingel" - Triibupasta feat. An-Marlen

12. "Peegel" - An-Marlen

13. "Igavene" - Sadu

14. "Oliver" - Villemdrillem

15. "Tipus ulub tuul" - Nublu & Vaiko Eplik

16. "Pilates spiritual clüb" - 5miinust x Florian Wahl x Jozels

17. "Espresso Machiato" - Tommy Cash

18. "Kas tuled ka?" - Villemdrillem feat. Liis Lemsalu

19. "Peagi saabun" - Nublu

20. "112" - Clicherik & Mäx

21. "Ära enam ella" - Villemdrillem, Karl Killing

22. "Vanad noormehed" - 5miinust

24. "Rõõmus" - Eik

25. "Mustrid" - Sadu

26. "Tallinna Experience" (feat. Riste) - Eik

27. "Ei viitsi ei saa" - Sidni & Krispoiss

28. "Kui sul on keegi uus" - 2 Quick Start

29. "OK" - Tommy Cash

30. "Polaroid" - Shanon & Grete Paia

31. "Virolainen New York" - Kiki

32."Viimane piisk" - Ines

33. "Me ei lõpeta" - Traffic

34. "Siin/seal" - Nublu

35. "Ma ei tea sind" (feat. Karita) - Andrei Zevakin

36. "Purjetuul" - Stefan x Reket

37. "That's What U Get" - Ollie

38. "No Empathy" - Above My Head

39. "Arma$tan ma luu$erit" - Karl Killing

40. "Karjala" - Pantokraator

Parimad välismaised lood 2025

1. "Abracadabra" - Lady Gaga

2. "Ordinary"- Alex Warren

3. "Where Is My Husband?" - Raye

4. "Sports car" - Tate McRae

5. "The Fate of Ophelia" - Taylor Swift

6. "Manchild" - Sabrina Carpenter

7. "Cry For Me" - The Weeknd

8. "Midnight Sun" - Zara Larsson

9. "Undressed" - Sombr

10. "12 to 12" - Sombr

11. "Sugar On My Tongue" - Tyler, The Creator

12. "Luther" (feat. SZA) - Kendrick Lamar

13. "Fame is a Gun" - Addison Rae

14. "Messy" - Lola Young

15. "Tears" - Sabrina Carpenter

16. "DtMF" - Bad Bunny

17. "Illegal" - PinkPantheress

18. "Jump" - Blackpink

19. "Gabriela" - Katseye

20. "Tit For Tat" - Tate McRae

21. "Dracula" - Tame Impala

22. "That's So True" - Gracie Abrams

23. "Azizam" - Ed Sheeran

24. "The Dead Dance" - Lady Gaga

25. "Daisies" - Justin Bieber

26. "Mystical Magical" - Benson Boone

27. "Golden" - HUNTR/X

28. "Man I Need" - Olivia Dean

29. "Sapphire" - Ed Sheeran

30. "Born With A Broken Heart" - Damiano David

31. "Victory Lap" - Fred again.. x Skepta x PlaqueBoyMax

32. "Anxiety" - Doechii

33. "Twilight Zone" - Ariana Grande

34. "Which One" (feat. Central Cee) - Drake

35. "Blessings" (feat .Clementine Douglas) - Calvin Harris

36. "Headphones On" - Addison Rae

37. "Bloodline" (with Jelly Roll) - Alex Warren

38. "End of the World " - Miley Cyrus

39. "Hello Heaven, Hello" - Yungblud

40. "Denial Is A River" - Doechii