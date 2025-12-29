Raadio 2 aastahitt 2025 tiitli võitis Säm looga "Kanuu"
Raadio 2 aastahitt 2025 tiitli võitis nelja looga esikümnesse murdnud Säm looga "Kanuu". Teise koha sai Alika ja Sämi lugu "Parasiit" ja kolmanda koha Kermo Mureli "Rahvalaul". Parimaks välismaiseks lauluks kuulutati Lady Gaga "Abracadabra".
Aastahitt 2025 hääletus purustas kõik senised rekordid – kokku anti hääletusel 180 756 häält. Neist üle 9000 hääle kogus Säm looga "Kanuu", edestades Alikaga valminud koostöölugu "Parasiit" pea 800 häälega. Edetabeli kolmandalt kohalt leiab Kermo Mureli "Rahvalaulu", artisti teine lugu "Ebapopulaarne" jõudis muusikaküsitlusel seitsmendale kohale. Esiviisikusse kuulusid veel Nublu ja Vaiko Epliku "Lausu tõtt" ning An-Marleni "Külm".
Välismaiste lugude edetabeli esikohale hääletasid kuulajad Lady Gaga "Abracadabra". Teisele kohale jõudis Alex Warreni lugu "Ordinary" ja kolmandale Raye lauluga "Where Is My Husband?". Tänavune esikümme on sedavõrd kirju, et vaid artist nimega Sombr oli edetabeli esiotsas kahe looga.
Raadio 2 eriauhinnad läksid samuti väga erinevatele artistele. Toimetuse lemmikuks kuulutati tänavu Mariin K.. Uue tulija tiitliga pärjati esikümnesse kahe lauluga jõudnud Kermo Murel ja aasta debüüdiks Kiki looga "Virolainen New York". R2 TOP1 eriauhinna enimmängitud loo eest Raadio 2 eetris sai Ines "Viimane piisk". R2 andis välja ka uue eriauhinna "Aasta eetrivargus", millega tõsteti esile kõige sagedamini nõutud lugu – auhinna pälvis Triibupasta "Hugo Toom".
Raadio 2 on aastahitti koos kuulajatega valinud juba aastast 1994. aastal. Tänavuse muusikaküsitluse edetabelid leiab veebilehelt www.aastahitt.ee. Aastahiti melu ja meeleolud toob 31. detsembril vaatajateni ka ETV2.
Aastahitt 2025 tabelisse pääsenud lugusid saab järele kuulata aastahiti kodulehel.
Eesti parimad lood 2025
1. "Kanuu" - Säm
2. "Parasiit" - Alika x Säm
3. "Rahvalaul" - Kermo Murel
4. "Lausu tõtt" - Nublu ja Vaiko Eplik
5. "Külm" - An-Marlen
6. "Hugo Toom" - Triibupasta
7. "Ebapopulaarne" - Kermo Murel
8. "Armastan, ei armasta" - Säm & Emily J & DJ Lumi
9. " Idioot" - Säm
10. "Keerleb" - Clicherik & Mäx
11. "Viinaingel" - Triibupasta feat. An-Marlen
12. "Peegel" - An-Marlen
13. "Igavene" - Sadu
14. "Oliver" - Villemdrillem
15. "Tipus ulub tuul" - Nublu & Vaiko Eplik
16. "Pilates spiritual clüb" - 5miinust x Florian Wahl x Jozels
17. "Espresso Machiato" - Tommy Cash
18. "Kas tuled ka?" - Villemdrillem feat. Liis Lemsalu
19. "Peagi saabun" - Nublu
20. "112" - Clicherik & Mäx
21. "Ära enam ella" - Villemdrillem, Karl Killing
22. "Vanad noormehed" - 5miinust
24. "Rõõmus" - Eik
25. "Mustrid" - Sadu
26. "Tallinna Experience" (feat. Riste) - Eik
27. "Ei viitsi ei saa" - Sidni & Krispoiss
28. "Kui sul on keegi uus" - 2 Quick Start
29. "OK" - Tommy Cash
30. "Polaroid" - Shanon & Grete Paia
31. "Virolainen New York" - Kiki
32."Viimane piisk" - Ines
33. "Me ei lõpeta" - Traffic
34. "Siin/seal" - Nublu
35. "Ma ei tea sind" (feat. Karita) - Andrei Zevakin
36. "Purjetuul" - Stefan x Reket
37. "That's What U Get" - Ollie
38. "No Empathy" - Above My Head
39. "Arma$tan ma luu$erit" - Karl Killing
40. "Karjala" - Pantokraator
Parimad välismaised lood 2025
1. "Abracadabra" - Lady Gaga
2. "Ordinary"- Alex Warren
3. "Where Is My Husband?" - Raye
4. "Sports car" - Tate McRae
5. "The Fate of Ophelia" - Taylor Swift
6. "Manchild" - Sabrina Carpenter
7. "Cry For Me" - The Weeknd
8. "Midnight Sun" - Zara Larsson
9. "Undressed" - Sombr
10. "12 to 12" - Sombr
11. "Sugar On My Tongue" - Tyler, The Creator
12. "Luther" (feat. SZA) - Kendrick Lamar
13. "Fame is a Gun" - Addison Rae
14. "Messy" - Lola Young
15. "Tears" - Sabrina Carpenter
16. "DtMF" - Bad Bunny
17. "Illegal" - PinkPantheress
18. "Jump" - Blackpink
19. "Gabriela" - Katseye
20. "Tit For Tat" - Tate McRae
21. "Dracula" - Tame Impala
22. "That's So True" - Gracie Abrams
23. "Azizam" - Ed Sheeran
24. "The Dead Dance" - Lady Gaga
25. "Daisies" - Justin Bieber
26. "Mystical Magical" - Benson Boone
27. "Golden" - HUNTR/X
28. "Man I Need" - Olivia Dean
29. "Sapphire" - Ed Sheeran
30. "Born With A Broken Heart" - Damiano David
31. "Victory Lap" - Fred again.. x Skepta x PlaqueBoyMax
32. "Anxiety" - Doechii
33. "Twilight Zone" - Ariana Grande
34. "Which One" (feat. Central Cee) - Drake
35. "Blessings" (feat .Clementine Douglas) - Calvin Harris
36. "Headphones On" - Addison Rae
37. "Bloodline" (with Jelly Roll) - Alex Warren
38. "End of the World " - Miley Cyrus
39. "Hello Heaven, Hello" - Yungblud
40. "Denial Is A River" - Doechii
Toimetaja: Annika Remmel