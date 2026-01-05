ETV alustab teleaastat uute kohtumistega

ETV teleaasta algab hooga 5. jaanuaril, kui vaatajate ette naasevad kõik ETV püsisaated. Neile lisaks stardib jaanuari alguses mitu uut saadet ja sarja.

Esmaspäeval, 5. jaanuaril kell 20 asub taas mootorrattal teele Johannes Tralla. "Johannese lähetamise" uuel hooajal liigub saatejuht ringi Euroopa äärealadel ja uurib, millist elu elatakse Albaanias, Bosnia-Hertsegoviinas ja Serbias ning kuidas tulevad Venemaa rünnakutega toime Moldova ja Ukraina. Jutud algavad külatänavalt ja lõppevad võimukoridorides, puudutades nii minevikuhaavu kui tulevikulootusi. Seiklus algab Albaanias, kus Johannes Trallat ootavad ees Tirana liikluskaos, kuldse liivaga kuurortid, mineviku lood ja kaasaegsed arengud.

Neljapäeval, 8. jaanuar kell 22.05 asuvad võistlustulle taas Eesti parimad keevitajad. "Rauataltsutajate" kolmandal hooajal lendavad sädemed, sulab metall ja valmivad vinged võistlustööd. Seda kõike kohtunike Toomas Reha, Sandra Kliimanni ja Karl Laasiku silme all. Kuuest saatest esimeses peavad võistlejad valmistama ralliauto turvapuuri, mis aitaks õnnetuse korral päästa inimese elu.

Laupäeval, 10. jaanuaril kell 19.30 ootab ETV telerite ette kõiki teadushuvilisi, sest algab võistluse "Rakett 69" 16. hooaeg. Avasaates peavad teadushuvilised esmalt läbima teaduslabürindi, mille 12 edukaimat läbijat kindlustavad endale koha raketi pardal. Teadmisi ja oskusi proovile pannes ootab parimatest parimat hooaja lõpus 15 000 euro suurune peapreemia. Saadet juhib Aigar Vaigu.

Pühapäeval, 11. jaanuaril jätkub ETV-s uute osadega satiirisari "Nukuvalitsus" ja vaatajate ette jõuavad värsked dokumentaallood sarjast "Eesti lood". Uus hooaeg algab Katrina Lehismäe filmiga "Kadunud tähed", mis juhib tähelepanu sageli nähtamatutele sõjaohvritele – lastele ja nende toimetuleku mehhanismidele. Jaanuari pühapäevadel esilinastuvad dokumentaalsarjas veel "Maarjamaa salatoimikud" eestlaste kokkupuudetest anomaalsete nähtustega ja "Narva Veneetsia" idapiiri ühest erilisimaist paigast.

Jaanuar toob ETV ekraanile ka mitu välismaist uudissarja. Pühapäevase põnevuse eest hoolitseb alates 4. jaanuarist uus põnevussari "Palgamõrvar" Keeley Hawesiga peaosas.

Laupäeval, 10. jaanuaril alustab Rootsi tõsieluline draamasari "Stenbeck", mille keskmes on Skandinaavia ärimaailma suurkuju Jan Stenbeck (rollis Jakob Oftebro), kes on pannud aluse näiteks suurfirmale Tele 2 ja muutnud meediaturgu telekanali TV3 loomisega. Uute hooaegadega alustavad kohe jaanuari alguses ka Taani draamasari "Imede piiril" teisipäeviti ja krimisari "Grace" reedeti.