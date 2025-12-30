Ülevaade: mida vaadati Jupiteris 2025. aastal?

Jupiteri peatoimetaja Richard-Erik Järvi sõnul on 2025. aastal Jupiteri vaatajanumbrid jätkuvalt tõusnud, aastaga on vaatajate arv kasvanud 13 protsenti.

"Enim on kasvanud Jupiteri nutiteleri rakenduse kasutajaskond ning eeldamegi suuremat kasvu edaspidi just seal," võttis Järvi aasta kokku. Kuigi piiratud eelarve ei võimaldanud soovitud mahus hankesisu ja kodumaist filmivalikut pakkuda, on regulaarseid vaatajaid aina juurde tulnud. "Oleme jätkuvalt suutnud kõnetada oma auditooriumit ning seda ka viisakalt kasvatada," lisas ta.

Lõppeva aasta vaadatuimaid saateid analüüsides märkis Järvi, et enim vaadatakse Jupiterist ikka ETV tugevamaid saateid nagu "Aktuaalne kaamera", "Ringvaade" ja Terevisioon", mis on alati oma kõrget kvaliteeti hoidnud.

"Populaarne on kodumaine sisu ka filmide ja sarjade näol," täiendas Järvi, mida kinnitavad sarjade "Von Fock", "Õnne 13" ja "Varastatud lootus: Armukelm" vaatajanumbrid. "Ka dokumentaalfilmide nimekirjas hoiavad esikohta "Eesti lugude" dokfilmid ning selle järel "Kelly: kellegi teise unistus"," lisas ta.

Järvi tunneb heameelt, et vaatajad leiavad üles ka Euroopa sarja- ja filmipärle, nagu näiteks Ruben Östlundi auhinnatud film "Kurbuse kolmnurk" või soomlaste "Queen of F*cking Everything".

Suursündmustest köitis lõppeval aastal ERR-i digikanalites, sealhulgas Jupiteris, inimesi laulu- ja tantsupidu "Iseoma", mis veebi vahendusel jõudis pea saja tuhande vaatajani.

Vaadatuimad kodumaised sarjad Jupiteris

"Von Fock"

"Õnne 13"

"Varastatud lootus: Armukelm"

"Reetur"

"Süü"

"Ohtlik lend"

Vaadatuimad välismaised sarjad Jupiteris

"La Promesa"

"Pulss"

"Ivalo"

"Südameasi"

"Hercule Poirot"

"Shetland"

Vaadatuimad mängufilmid Jupiteris

"Kuidas peaks seksima?"

"Kurbuse kolmnurk"

"Elu ja armastus"

"Nähtamatu võitlus"

"Kahtluste võrk"

"Tõlkes kaduma läinud"

Vaadatuimad dokumentaalid Jupiteris

"Eesti lood"

"Kelly: kellegi teise unistus"

"Salaja piiril"

"Menopaus"

"Päikese kodanik"

"Mullist välja"

Vaadatuimad sarisaated Jupiteris

"Aktuaalne kaamera"

"Terevisioon"

"Ringvaade"

"Pealtnägija"

"Hommik Anuga"

Vaadatuimad uued saatesarjad Jupiteris

"Lühhike öppetus eesti kultuurist"

"Segasummasuvila ratastel"

"Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu"

"Muusikast Mihkel Rauaga"

"Tuled kodusadamas"

Vaadatuimad ülekanded Jupiteris

XXVIII laulu- ja XXI tantsupidu "Iseoma"

Laskesuusatamise MK ja MM ülekanded

Eurovisiooni lauluvõistlus 2025

Eesti Laul 2025

Kergejõustiku MM Tokyos