"Nukuvalitsuse" stsenarist Kaaren Kaer: lõputiitrite puudumine oli turunduslik nipp

Pühapäeva õhtul selgus satiirisarja "Nukuvalitsus" tiitritest, et sarja stsenaristideks on Kaaren Kaer ja Mario Pulver. Filmi "Malev" režissöör ja üks "Tujurikkuja" tegijatest Kaaren Kaer rääkis R2 hommikuprogrammis, et kuigi tegijate tiitritest väljajätmine oli turunduslik nipp, siis oli inimeste reaktsioon üllatav.

Kaer selgitas, et kui "Nukuvalitsuse" ideed hauti, siis arutati ka lõputiitrite küsimust. "Ühel hetkel sündis selline mõte, et mis oleks, kui me ei panegi alguses lõputiitreid, sest äkki see on turunduslikult kaval või eristuv nipp. See on lühike seletus. Juhtuski nii, et me ise pikemalt selle peale ei mõelnud, tegime saate valmis ja kui esimene saade eetris ära oli, siis see, mis juhtuma hakkas, oli ikka päris suur üllatus," tõdes Kaer.

Tiitrite puudumise kõrval pakkus kõneainet ka sari ise, mille esimene osa korralikult ka kriitikat sai. "See mind ei üllatanud. Ma olen kriitika osas üsna paksu nahaga. Olen ise väga kriitiline oma töö suhtes ja kõik need asjad juba ammu enne ette läbi mõelnud. Ma täitsa möönan, et see esimene osa oligi meil mitmes mõttes rabe. Me kõik natukene katsetasime, et kuidas see asi üldse käib, kuidas stsenaarium võiks kokku joosta," rääkis stsenarist, kes on olnud ka sarja "Riigimehed" valmimise juures.

"Ma ise võib-olla tegin vale sammu selle ideega, et võiks teha aasta rösti. Röst on rahvale formaadina veidi võõras. Laiem avalikkus seda nii palju ei tunne. Lisaks veel see, et lavastuslikult kukkus ta välja üsna erinev sellest, mida inimesed "Pehmetest ja karvastest" tundsid või teadsid. Eks seal oli tehnilisi konarusi ka, mis esimestes saadetes tihti sisse tulevad. Nii et see kriitika oli mitmes mõttes hästi õiglane," nentis Kaer.

Paksu nahka on Kaeral aidanud kasvatada ka "Tujurikkuja" tiimis töötamine. "Üks markantsemaid näiteid oli see, kui me tegime hiid-Ansipi sketši, siis meilt nõuti avalikult, et me peaksime minema põlvili Soome presidendi ette vabandust paluma," meenutas Kaer, kes vabandamiseni siiski ei jõudnud. "Meil oli muid tegemisi."

"Ma liiga palju oma mõtteid ühiskonna reaktsioonide peale ei kuluta. Ma ise teen lihtsalt selliseid asju, mida mulle teha meeldib, mis on toredad ja püüan neid teha nii hästi, kui nad välja tulevad. Reaktsioon pärast on nagu on. Ma ei saa sinna midagi väga parata."

Kaer lisas, et kui "Pehmed ja karvased" valmis iga nädal, siis "Nukuvalitsust" tehakse kahe osa kaupa. "See tähendab, et me ei saa päris reaalajas reageerida kõigele, mis sel nädalal valitsuses toimus. Kahe nädala pärast see võib-olla ei ole enam teema. Oleme otsinud natukene üldisemaid teemasid, mis kestavad läbi poolaasta või on üldiselt Eesti ühiskonnas üleval. Tulekul on näiteks osa Eesti tervishoiusüsteemi reformist, Eesti riigi eelarvemuredest jne," rääkis Kaer.

Seda, kas ka "Tujurikkuja" veel tagasi tuleb, ei saa Kaer kinnitada ega ümber lükata. "Me saame aeg-ajalt kokku küll ja põrgatame mingisuguseid mõtteid. Aga see ei ole veel mingiks väga konkreetseks asjaks muutunud. Me lihtsalt vahetame lahedaid ideid."

"Maleva" järje valmimist Kaer aga tõenäoliseks ei pea. "See on vahva asi iseenesest, tolles ajahetkes ja just selle eelarve ning entusiasmiga, nagu ta oli. Selle võlu tulebki natukene sellest kodukootusest ja sellest, et traagelniiti on igal pool näha, aga entusiasm on olemas. Kui me praegu teeks, siis me oleksime ühelt poolt liiga profid, teisalt natukene kalestunud vanad peerud. See vaim ei oleks enam päris sama," märkis Kaer.