ETV2 muusikaõhtud viivad legendidega maailma suurimatele lavadele

ETV2 toob pühadeaega haaravad muusikaelamused – 23. detsembrist kuni uue aasta esimeste päevadeni saab nautida legendaarsete rokkarite ja pop-iidolite esinemisi maailma suurimatelt festivalidelt ja lavadelt.

"Glastonbury 2024"

23. detsembril kell 22.55

Glastonbury 2024 Autor/allikas: pressimaterjal

Glastonburys 2024. aasta suvel toimunud muusikafestivalil sai laval näha suurt hulka maailmakuulsaid artiste. Teiste seas esinesid kolme päeva jooksul eri lavadel Coldplay, Keane, Kasabian London Grammar, Fontaines DC.

"Sting Chambordi lossis"

25. detsembril kell 23.10

Sting Chambordi lossis Autor/allikas: pressimaterjal

2022. aastal andis Sting kontserdi Prantsusmaal kaunis Chambordi lossis, esitades oma repertuaari paremikku ja ka mõningaid ansambli Police kuulsaid laule.

Dokfilm "Oasis. Knebworth 1996"

27. detsembril kell 20.30

Oasis. Knebworth 1996 Autor/allikas: pressimaterjal

Oasise kuulus kontsert Knebworthi pargis aastal 1996 toimus bändi kuulsuse tipul ja tõi kohale ligi 250 000 fänni. Filmis kuuleb lisaks lauludele ka intervjuusid bändiliikmete ja korraldajatega, meenutamaks seda juba 20 aasta tagust suursündmust.

"Oasis Wembleyl"

27. detsembril kell 22.20

Oasis esines 2000. aastal Wembley staadionil kahel õhtul järjest. Nendest kontsertidest on kokku pandud meenutus, kus kõlavad bändi kõik kuulsamad laulud.

R2 Aastahitt 2025

31. detsembril kell 20.15

Raadio 2 muusikaasta kokkuvõte jõuab aasta viimasel õhtul teleekraanile. Raadiokuulajate osalusel koostatakse ja järjestatakse aasta 40 parimat kodumaist ning välismaist laulu. TOP 3 ja eriauhinnad kuulutatakse välja D3-s toimuval live auhinnagalal, mida juhivad Marta Püssa ja Bert Järvet. Greenroomis on reporter Pille-Riin Karro.

Dokfilm "Ghost: Rite Here, Rite Now. Kontsert Forumis"

31. detsembril kell 21.30

Ghost: Rite Here, Rite Now

Ansambel Ghost lõpetas oma maailmaturnee Re-Imperatour kahe väljamüüdud õhtuga Los Angeleses Kia Forumi hallis sügisel 2023. Neist kontsertidest on kokku pandud film, mis viib vaataja erakordsele muusikalisele rännakule.

"Queen Wembley staadionil"

1. jaanuaril kell 13.35

See 1986. aastal salvestatud kontsert oli esimene kord, kui ansambel Queen esines Wembleyl. Üle 400 000 publikuarvuga kahel õhtul ületati kõik varasemad rekordid. Võimalik, et tegemist oli ka Queeni kõigi aegade parimate kontsertidega üldse. See lühendamata versioon toob meieni nii Freddie Mercury suhtluse rahvaga kui ka Brian May pikad kitarriimprovisatsioonid.

"Cypress Hill ja Londoni Sümfooniaorkester Royal Albert" Hallis"

1. jaanuaril kell 21.30

Cypress Hill – Black Sunday Live At The Royal Albert Hall

Tähistamaks 30 aasta möödumist oma esikalbumist "Black Sunday", otsustas Cypress Hill esitada albumi algusest lõpuni, muidugi lisades teisigi hitte, kuid tavapärasest veidi erinevas seades, nimelt koos 70-liikmelise sümfooniaorkestriga, tõstes hip-hopi täiesti uuele tasandile.

"Whitney Houstoni kontsert uue Lõuna-Aafrika heaks"

2. jaanuaril kell 23.30

Whitney Houstoni kontsert uue Lõuna-Aafrika heaks Autor/allikas: pressimaterjal

Aastal 1994 esines Whitney Houston Lõuna-Aafrikas Durbanis, olles esimene kuulsam lääne artist, kes külastas apartheidist vabanenud riiki pärast president Nelson Mandela valimisvõitu. See polnud lihtsalt kontsert, vaid kummardus vabadusele, lootusele ja ühtsusele.

Dokfilm "Rolling Stones. Rokikuningad"

3. jaanuaril kell 21.50

Rolling Stones. Rokikuningad Autor/allikas: pressimaterjal

Rokiajaloo üks kuulsamaid bände Rolling Stones on teinud muusikat kauem kui viis aastakümmet. Staariväärilise elustiili, skandaalide ja ainulaadsuse tõttu on saanud neist rock 'n' rolli ikoonid. Nende looming on mõjutanud terveid põlvkondi ja albumid on ka viimastel aastatel püsinud edetabelite tipus. See on ühe suure rokkbändi lugu.

"Pet Shop Boys Kopenhaagenis"

4. jaanuaril kell 15.05

40 aastat lavalaudasid valitsenud Pet Shop Boysi kontsert salvestati Kopenhaageni Royal Arenal juulis 2023 tuuri Dreamworld käigus. Suure bändiga laval said Neil Tennant ja Chris Lowe rahvale esitada kõik oma igihaljad hitid.