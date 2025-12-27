Raadio- ja telesaated võtavad erisaadetega kokku 2025. aasta

Millisena jääb aasta meelde poliitikas ja ühiskondlikus elus, kultuuris ja spordis? Rahvusringhäälingu tele- ja raadiosaated vaatavad aasta viimastel päevadel erisaadetes tagasi 2025. aasta märgilistele hetkedele.

Vikerraadio aasta viimane "Rahva teenrid" on eriline, sest kokku ei võeta mitte lõppev nädal, vaid kogu lõppev aasta. Laupäeval kell 11.05 on stuudios on Delfi/EPL peatoimetaja Urmo Soonvald, Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ja Vikerraadio ajakirjanik Mirko Ojakivi.

Kahetunnise erisaatega võtavad Vikerraadios lõppeva poliitika-aasta kokku Anvar Samost ja Huko Aaspõllu pühapäeval, 28. detsembril kell 12.05.

Aasta tagasivaade "Aktuaalse kaamera" toimetuse pilgu läbi jõuab ETV ekraanile pühapäeval kell 18.45. Aasta tipphetki poliitikast, majandusest, elu pahupoolest ja loodusest aitavad selgitada ning mõtestada asjatundjad ETV erisaatega "Aasta tipphetked: Eesti elu" esmaspäeval, 29. detsembril kell 19.30.

Aasta erilised hetked kultuuris

Muusikale, kirjandusele, kunstile ja kultuurile laiemalt on aastalõpul pühendatud mitmed erisaated. Aasta erilisemaid elamusi Tommy Cashist Arvo Pärdi sünnipäevani meenutab ETV erisaates "Aasta tipphetked: Elamused" teisipäeval, 30. detsembril kell 19.30.

Kunstiaastat analüüsib "Kunstiministeerium" Klassikaraadios laupäeval, 27. detsembril kell 10.05. Koos saatejuht Aleksander Metsamärgiga püüavad kunstiaastat piiritleda "Kunst.ee" peatoimetaja Andreas Trossek, kuraator Lilian Hiob-Küttis ning kunstnik ja vabariigi kohusetundlikuim avamistel käija Alexei Gordin.

Raamatuaastale vaatab tagasi Vikerraadio "Loetud ja kirjutatud" laupäeval kell 14.05 - saatejuhtide Reet Weidebaumi ja Maarja Vainoga liitub stuudios raamatukaupmees Margo Matsina.

Filmiaastast teeb kokkuvõtte Klassikaraadio esmaspäeval, 29. detsembril kell 13.05. Saatejuht Kaspar Viilup otsib saates "Külaline" koos filmikriitikute Andrei Liimetsa ja Tõnu Karjatsega vastust küsimusele, kas tänavu oli hea filmiaasta või mitte.

2025. aasta albumite üle arutlevad Raadio 2 saates "Elu edetabelid" laupäeval kell 12.05 Kristo Rajasaare ja Neit-Erik Nestor. Pühapäeval kell 12.05 teeb muusika-aastale tiiru peale "Muusikanõukogu" – Raadio 2 stuudios saavad kahetunniseks erisaateks kokku saatejuht Sander Varusk ja melomaanid Alvar Loog, Koit Raudsepp, Kaspar Kütt ning Anders Melts.

Vikerraadios vaatab 2025. aastale läbi muusika tagasi Sten Teppan erisaatega kolmapäeval, 31. detsembril kell 16.05.

Klassikaraadio toimetuse arutelu lõppevast muusika-aastast kõlab saates "Aastalõpu Helikaja" 31. detsembril kell 12 ning kuulajate kaunimad hetked muusikaga kogub kokku saade "Muusikaelamus" 30. detsembril kell 12. Ivo Heinloo jagab ülevaadet aasta jooksul kogunenud džässiplaatidest 31. detsembril kell 11.

31. detsembril kell 12 on Vikerraadio eetris "Aastalõpu Päevakaja", kus raadio uudistetoimetus teeb kokkuvõtte lõppeva aasta sündmustest.

Spordiaasta tähthetked

Raadio 2 ja ERR-i sporditoimetuse taskuhäälingu "Spordis ainult tüdrukud" aasta viimases osas võtavad saatejuhid Debora Saarnak ja Maarja Värv kokku lõppeva aasta Eesti naiste spordis. Aastale aitasid tagasi vaadata ja seda analüüsida kolleegid Aet Süvari ja Anu Säärits.

Kirevale spordiaastale paneb Vikerraadios punkti teisipäeval, 30. detsembril kell 10.05 vestlussaade "Võimla" koosseisus Juhan Kilumets, Ivar Lepik, Johannes Vedru ja Tarmo Tiisler.

Aasta parimate sportlaste tunnustamisele saab pühapäeval, 28. detsembril kaasa elada nii ETV kui ka ETV2 vahendusel. "Spordiaasta tähed 2025" pidulikule galale lisavad meeleolu Karl-Erik Taukar, Maarja-Liis Ilus koos Rauno Pehkaga, ansambel Regatt, õhtut juhib Tõnis Niinemets. ETV otseülekanne Alexela kontserdimajast algab pühapäeval kell 19.30 ja jätkub peale "Aktuaalset kaamerat". ETV2 vahendab pidulikku sündmust samaaegselt koos viipekeelse tõlkega.