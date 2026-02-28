Uued sarjad viivad Norra kuningakotta ja kõmulugude paljastusteni

"Harald ja Sonja"

ETVs alates 28. veebruarist laupäeviti kell 21.35

Tõsielulistel sündmustel põhinev draamasari, mille keskmes on Norra kroonprints Harald ja tema väljavalitu Sonja. Armunud paar peab aastaid võitlust õiguse üle abielluda, sest põhiseaduse kohaselt ei tohi prints abielluda ilma kuninga loata. Vastu seniseid tõekspidamisi ei ole Haraldi väljavalitu aga kuninglikku verd, mis põhjustab pingeid nii valitsuses, rahva seas, ajakirjanduses kui teistes Euroopa kuningakodades, mis kõik seni on hoidnud ranget joont.

Haraldi ja Sonja abielu 1968. aastal muutis Euroopa monarhiaid ning sillutas tee uutele kuninglikele põlvkondadele, kes on sellest ajast abiellunud lihtkodanikega - Victoria ja Daniel Rootsis, Felipe ja Letizia Hispaanias, Philippe ja Mathilde Belgias jt.

Norras parima draamasarja auhinnale esitatud sarjas kehastab kroonprintsi

Sindre Strand Offerdal ja Sonja rollis näeb Gina Bernhoft Gørvelli.

"Ellis"

ETVs alates 8. märtsist reedeti kell 21.40

ETV krimireede tutvustab Eesti televaatajatele täiesti uut tegelast, inspektor Ellist. Kange iseloomuga naine on politseitööst puhkuse võtnud, aga asub nüüd uurima juhtumit, kui järve sõitnud autost leitakse noormehe surnukeha. Tööle pühendunud naine peab end tõestama muidu maskuliinses keskkonnas.

Nimitegelast kehastab Sharon D. Clarke, kes seni on auhindu noppinud rollide eest teatrilaval ja telesarjades pigem uus tulija. Tema töist partnerit Chet Harperit mängib "Võõramaalase" sarjast tuttav Andrew Gower. Sarja on saatnud kriitikute head sõnad ja juba on kinnitatud, et "Ellisele" tuleb ka teine hooaeg.

"Räpane neljas võim"

ETVs alates 10. märtsist teisipäeviti 22.05

Tõestisündinud lugu meediamaja News International puudutanud telefonide häkkimisskandaalist ja selle seostest ühe kõige kauem uurimise all olnud mõrvalooga Suurbritannia ajaloos. Käesoleva sajandi teisel kümnendil raputas briti avalikkust suur skandaal, kui selgus, et kõmulehed on oma lugude jaoks kuulanud pealt inimeste telefone. Draamasari näitab selle loo avalikustamise tagamaid, põimides kokku kaks kurikuulsat juhtumit erinevatest aastakümnetest.

Sarja keskmes on ajakirjanik Nick Davies, kes hakkab anonüümselt allikalt saadud vihje põhjal uurima teateid laialdasest telefonide häkkimisest meediamagnaat Rubert Murdochile kuuluvas kõmulehes News of the World.

Silmapaistva näitlejateansambli eesotsas on David Tennant, Toby Jones ja Robert Carlyle, kaasa teevad Rose Leslie, Kevin Doyle jt.

Mitu sarja alustavad uute hooaegadega

Uutele tulijate kõrval jõuavad ekraanile ka juba tuttavate sarjade uued hooaja. Pühapäeval, 1. märtsil algab ETVs menusarja "Surm paradiisis" 14. hooaeg, mis toob endaga kaasa ka uue tegelase. Teist hooaega alustab pühapäeva krimisari "Sherwood".

ETV2 toob teisipäeval, 3. märtsil vaatajateni dokumentaalsarja "Juurdlust toimetab Lucy Worsley" teise hooaja, kus paljude lemmik-saatejuht süüvib ajaloo tumedatesse peatükkidesse.

12. märtsist viib ETV reisile Mehhikosse koos Eva Longoriaga. Kui veel praegugi näeb ETVs näitlejanna reisisaadet läbi Hispaania, siis uues sarjas läheb ta avastama Mehhiko aardeid, ajalugu, inimesi ja maitseid.

