Parimad raadiotegijad said pärjatud

Aasta raadioajakirjaniku tiitliga pärjati Kuku raadio tegevtoimetaja Ainar Ruussaar. Auhinnale olid nomineeritud veel rahvusringhäälingu raadiouudiste toimetaja ja Vikerraadios saateid tegev Johannes Voltri toimetaja ning Klassikaraadio tegevtoimetaja, 1. jaanuaril peatoimetaja ametisse astuv Miina Pärn.

Ainar Ruussaar Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Aasta meelelahutuslikuks raadiosaateks kuulutati Raadio 2 "Rahva oma kaitse" – juba 30 aastat on raadiokuulajate meelt lahutanud Mart Juur ja Andrus Kivirähk. Nominentide hulka kuulusid Klassikaraadio hommikumäng ja Sky Plussi hommikuprogramm.

Aasta raadiointervjuu kõlas Rock FM eetris, kus saatejuhid Robert Kõrvits ja Kristjan Rabi intervjueerisid Meelis Karmot äsjailmunud raamatu "Heldur Karmo. Elu muusikas" teemadel.

Intervjuu kategoorias tõsteti esile veel Miina Pärna intervjuud Tõnu Kaljustega Klassikaraadios enne Arvo Pärdi kontserti BBC Promsil ning Jevgenia Savina-Loštšina ja Petr Sushkovi intervjuud Nora Pärdiga Raadio 4 saatesarjas "Maestro. Heli vaikuses. Arvo Pärt 90".

Miina Pärn Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Aasta raadiohetkeks valiti Vikerraadio ja Klassikaraadio meeleolukas reportaaž suviselt laulu- ja tantsupeo rongkäigult, mille tõid kuulajateni Miina Pärn, Kaisa Ling, Taavi Libe, Madis Hindre ja teised.

Ringhäälingu aastapäeval tänati ka Tiia Tederit, kes on 30 aastat vedanud eesti raadiomaastikul ainulaadset Klassikaraadiot.