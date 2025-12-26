Grete Griffin: raske on peres ainsana lastele eesti keelt õpetada

Üle kümne aasta Ameerika Ühendriikides elanud endine sportlane Grete Griffin rääkis saates "Jõulud ETV-ga", et kuigi üksinda on lastele keeruline eesti keelt õpetada, peab ta seda siiski väga oluliseks.

Ameerika Ühendriikides elav Grete Griffin oli viimati jõulude ajal Eestis 2015. aastal. Tänavu otsustas ta oma abikaasa, endise jalgpalluri Robert Griffin IIIga ja kolme tütrega pühad sünnimaal veeta.

Tütardele eesti kultuuri õpetamist peab Grete väga oluliseks. "Sellepärast toon ma neid kogu aeg Eestisse. Aga Eestis räägivad põhimõtteliselt kõik inglise keelt ja tegelikult on nii raske peres ainsana, kes räägib eesti keelt, õpetada lastele eesti keelt, sest ka Robert ei räägi eesti keel. Põhimõtteliselt kõik vaatavad mind kui imelikku inimest, kui ma üritan nendega eesti keeles rääkida," muigas ta. "Nad räägivad inglise keelt ikka nii palju rohkem ja saavad nii palju rohkem aru. Eesti keeles väikeseid asju teavad."

Jõulustuudios proovisid Griffinite lapsed sülti ja mannavahtu. Grete sõnul on tema lapsed väga head sööjad – kõige eeskujulikum on pesamuna Gia. "Anna ükskõik mida ette, Gia sööb!"

Oma tegemisi jagavad Griffinid usinalt ka sotsiaalmeedias. Roberti sõnul on erinevate ideede taga abikaasa Grete.

"See on ühine pingutus. Ma püüan välja mõelda midagi, mis inimesi naerma ajaks pärast rasket päeva. Näed Tiktoki kurbi uudiseid, et keegi suri või tapeti, aga siis leiad minu video, mis on naljakas. Enne magaminekut tahaks ju veidi naerda," rääkis ta.

Võrreldes Eesti ja Ameerika Ühendriikide jõulutraditsioone peab Robert kõige veidramaks jõulude tähistamist 24. detsembril, mitte 25. detsembril nagu Ühendriikides kombeks.

"Esimesed paar aastat jätsime selle ära, aga tegelikult oli nii kasulikum, sest saime kaks korda tähistada: 24-ndal ja 25-ndal. Tänavu, kuna oleme siin, jõuame naasta Ameerikasse ja tähistada jõule ka sealse perega 25-ndal," rääkis Robert.

"Tore on traditsioone omavahel ühendada, aga jõuluvana kindlasti külastab meie maja ja tuleb uksest, mitte korstna kaudu. On ülimalt imelik see Ameerika jutt, et jõuluvana tuleb korstnast. Mida?! Meil polegi korstent," märkis Grete.