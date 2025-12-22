Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

Jõulupühad toovad Klassikaraadio eetrisse erakordsed kontserdid, pühadeks loodud muusikateosed ja jutusaated, mis kätkevad endas traditsioonide tarkust ja inimlikkust. Veebiraadios Klara klassika saab pühadenädalal kuulata jõulumuusikat ööpäevaringselt.

Klassikaraadio toob kuulajateni kaunid pühadekontserdid laiast maailmast ja kodustest kontserdipaikadest. Aastalõpu teevad säravaks mitmed erilised otseülekanded:

Eesti Rahvusmeeskoori traditsiooniline jõulukontsert 23. detsembril kell 19

23. detsembril kell 19 Puuluubi & VHK keelpilliorkestri kontsert 27. detsembril kell 19

27. detsembril kell 19 Maailmas õppivate noorte eesti muusikute orkestri kontsert "Jõuluks koju" 31. detsembril kell 14

31. detsembril kell 14 Aastalõpukontsert "Lahkumissümfoonia" koos Marcel Johannes Kitse ja Tallinna Kammerorkestriga 31. detsembril kell 17

Pühadele omaselt on eetris jumalateenistused 24. detsembril kell 16 ja 25. detsembril kell 10.

Jõulupühadeks tarvis on läbi aastasadade kirjutatud imeilusaid muusikateosed, mida aasta lõpus ikka ja jälle kuulajatele esitatakse. Nii on ka Klassikaraadios 22. detsembril kell 19 kõlamas Johann Sebastian Bachi "Jõuluoratoorium", kus põimuvad sakraalsus, pidulikkus ja inimlik rõõm, ja Freiburgi Barokkorkestri kontsert jõulumuusikaga 24. detsembril kell 19.

Jõulunädalal kell 21 on kuulamiseks salvestused sarjast "Viis laulu" – muusikalist rõõmu pakuvad Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand, Tõnis Mägi, Rahel Talts, Paul Neitsov ja Havryil Sydoryk.

Klassikaraadio eetris kõlavad ka maailmakuulsad jõululaulud ning Arvo Pärdi juubelisünnipäevaks ilmunud Vox Clamantise album "And I Heard a Voice" 25. detsembril kell 14.

Euroraadio jõulumuusikapäevalt on toimetus välja valinud kõige kaunimad kontserdisalvestused Berliinist Riiani, ülevaatliku kava leiab Klassikaraadio kodulehelt.

Aasta kultuuris ja muusikas

Aasta lõpus on paslik peatuda ja teha kokkuvõtteid olnust. Klassikaraadio eetrisse jõuavad ülevaatesaated kunstielust (27. detsembril) ja filmimaailmast (29. detsembril), jõulutraditsioonidest (23. detsembril) ja tänavu ilmunud raamatutest.

Toimetuse arutelu lõppevast muusika-aastast on saates "Aastalõpu helikaja" 31. detsembril kell 12 ja kuulajate kaunimad hetked muusikaga kogub kokku saade "Muusikaelamus" 30. detsembril kell 12. Ivo Heinloo jagab ülevaadet aasta jooksul kogunenud džässiplaatidest 31. detsembril kell 11.

Uut aastat tervitab Klassikaraadio Viini Filharmoonikute uusaastakontserdiga 1. jaanuari keskpäeval.

Klara klassika mängib nädal aega jõulumuusikat

Klassikaraadio veebikanal Klara klassika on 22. detsembrist 28. detsembrini jõulumuusika päralt. Tuntud viise, jõululugusid ja traditsionaale maailma esitavad tippkoorid ning klassikasolistid. Samuti saab jõuluraadios kuulata Eesti heliloojate jõululaule ja kodumaiste muusikakollektiivide, Eesti Rahvusmeeskoori, Eesti Filharmoonia Kammerkoori, Ellerheina ning teiste salvestusi. Jõulude temaatikale pühendatud klassikaline muusika kõlab Klara klassikas ööpäevaringselt, kanali leiab Eesti Raadio mobiiliäpist ja veebis.