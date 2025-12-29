Läti Oscari-film ja kodumaine "Vari" jõuavad ETV ekraanile

ETV toob koos ETV2 ja Jupiteriga vaatajate ette mitu silmapaistvat filmi, mida Eesti tele-ekraanil seni veel polegi näidatud.

"Vooluga kaasa"

1. jaanuaril kell 10.45 ETV-s

Kohe 1. jaanuari hommikul rõõmustab ETV vaatajaid Läti filmitegijatele esimese Oscari toonud animafilmiga "Vooluga kaasa". 2024. aastal Kuldgloobuse, Euroopa Filmiakadeemia ja Oscari võitnud lummava pildikeelega "Vooluga kaasa" viib maailma, kus oma igapäevaseid asju ajavad üksnes loomad. Filmi peategelane on ettevõtlik ja ka väga inimlik kass, kel tuleb pärast suurt üleujutust päästa rühm naiivseid leemureid, laisk kapibaara, ulakad kured, majesteetlik mõõkvaal ja üks täiesti ebausaldusväärne labrador.

"Vooluga kaasa" taga seisab Läti animatsiooni imelapseks tituleeritud Gints Zilbalodis, kes pole ainuüksi filmi lavastaja, vaid ka peakunstnik ja muusika ning stsenaariumi kaasautor.

"Vari"

1. jaanuaril kell 21.20 ETV-s

1. jaanuari õhtul jõuab esmakordselt ETV ekraanile Jaak Kilmi mängufilm "Vari", mille peaosas särab Juhan Liivina Pääru Oja. 2024. aasta lõpus kinos esilinastunud põnevusfilmis satub Juhan Liiv vaimuhaiglast põgenedes ootamatult detektiivi rolli, kus tema tee ristub nii mitme mõrva kui ka vanakuradi endaga. Olles veendunud, et just tema peab tõe jalule seadma, hargnevad tema ees lahti üha kummalisemad ja hirmuäratavamad seigad, mis seavad ohtu ka tema enda elu.

Stsenaariumi on loonud Indrek Hargla, lisaks Pääru Ojale teevad filmis kaasa Meelis Rämmeld, Indrek Sammul, Rain Simmul jt.

"Vari" Autor/allikas: Kaader filmist

"Viimane vahipost"

1. jaanuaril kell 19.40 ETV-2s

ETV2 alustab filmiaastat 1. jaanuaril Tanel Toomi mängufilmi "Viimane vahipost" tele-esilinastusega. Kammerlikus võtmes teostatud ulmepõnevik viib aastasse 2063, mil kliimamuutuse tagajärjel on ookeanide veetase tõusnud ja maailma jäänud ainult kaks suuremat kontinenti. Neli sõdurit on keset ookeani asuval valvepostil kaks aastat oma vahikorda pidanud, oodates hiljaks jäänud vahetusmeeskonda. Ent kui vahetuselaev viimaks ilmub, on see tühi.

Eestlasest režissööri ingliskeelses filmis teevad kaasa Kate Bosworth, Thomas Kretschmann, Lucien Laviscount, Martin McCann, Karin Tammaru, Jan Erik Ehrenberg, Monika Tuvi.

"Tume paradiis"

29. detsembril kell 23.10 ETV2-s

Eesti filmikunsti jagub ka aasta viimastesse päevadesse. Esmaspäeval, 29. detsembri õhtul tele-esilinastub ETV2-s režissöör Triin Ruumeti mängufilm "Tume paradiis", mis avab ukse tänapäeva noorte hämarasse hedonistlikku maailma. Filmi peategelaseks on isa poolt ära hellitatud, kuid iseendaga pahuksis olev Karmen (Rea Lest), kelle senise elu turvavõrgustik laguneb ootamatult ning ta seisab silmitsi universumi tumeduse ja tühjusega. Ebamugavust lisavad vales suunas arenevad suhted poolvenna Viktoriga (Jörgen Liik).

Filmis teevad kaasa veel Juhan Ulfsak, Reimo Sagor, Maria Avdjuško jt.

"Tume paradiis" Autor/allikas: Kaader filmist

"Elu ja armastus"

30. detsembril kell 22.15 ETV-s

30. detsembri õhtul pakub ETV raamatuaastasse sobivat A. H. Tammsaare samanimelisel romaanil põhinevat mängufilmi "Elu ja armastus". Eesti kirjanduse ikooniliste tegelaste Rudolfi ja Irma armuloost viib vaataja noore Eesti Vabariigi jaoks murrangulisse ajajärku ning annab aegumatutele teemadele värske vaatepunkti.

Peaosades on Karolin Jürise ja Mait Malmsten, režissöör on Helen Takkin ja stsenarist Martin Algus.