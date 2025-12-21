Vikerraadio pühadekavasse jagub lustakaid reportaaže ja tõsiseid mõtisklusi

Vikerraadio rõõmustab kuulajaid pühademeeleolus eriprogrammiga, mis võtab aasta kokku jutu- ja muusikasaadetega, pakub meeleolukaid reportaaže ning avab jõulude tähendust.

"Lõpp hea, kõik hea"

Vikerraadio traditsiooniline aastalõpuprogramm "Lõpp hea, kõik hea" rõõmustab ka tänavu kuulajaid. Saateid teevad: Margitta Otsmaa ja Kadri Põlendik (22.12), Jane Saluorg ja Arp Müller (23.12), Margit Kilumets ja Lauri Varik (29.12), Heleri All ja Mirko Ojakivi (30.12) ning Marju Himma ja Janek Luts (31.12).

Esimeses saates, 22. detsembril kell 12.15 kutsuvad Margitta Otsmaa ja Kadri Põlendik kuulajaid arhitektuuriajaloolase Oliver Orroga jalutuskäigule Linnateatri kvartalisse. Põigatakse ka Lõuna-Saksamaale ning Mahtra põhikooli, mida juhib noor energiline direktor Edgar Roditshenko. Meelis Kompusega arutletakse laulu-ja tantsupeo tuleviku ning noore sisulooja Maria Rannaväliga kõneldakse noorte otsuste mõjutamisest, manipuleerimisest, aga ka poliitikast ja finantskirjaoskusest.

Teises saates, 23. detsembril kell 12.15 ronivad Jane Saluorg ja Arp Müller kraana otsa ning vaatavad uue telemaja ehitust. USA poliitika-aastast tehakse kokkuvõte Laura Kalamiga ning külla tuleb näitleja Karolin Jürise, kelle jaoks lõppev aasta on olnud eriline nii töises kui ka isiklikus plaanis. Juttu tehakse ka võrukeelsete TikToki postitustega tuntuks saanud noore ajaloolase Hipp Saarega ning Andres Kõpperiga, kel sai tänavu kümme aastat esinemist artistinimega Noep.

Teisipäeval jõuab kuulajateni ka "Külaelu" erisaade. Jane Saluorg viib kuulajad maaliini bussisõidule ja Arp Müller käib Oru Õnneteatri proovis ja vestleb harrastusteatri osaliste ja asutaja Õnne-Sigrid Mättikuga.

"Vikerhommik" on pühade lainel

Ka raadiokuulajate lemmikärataja "Vikerhommik" peatub detsembri lõpul pühadeteemadel. Pööripäeval (21.12) räägib peakokk Angelica Udeküll, milliseid hommikueineid pühadeperioodil valmistada ning õpetab, kuidas valida talvel tomatit ja mille järgi tuvastada ehtsat kalamarja. Näitleja Toomas Tross tutvustab Autistide akadeemiat ja avaldab, miks ta uuel aastal osa perekonnast Austraaliasse lennutab. Hambaarst Kristo Ivanov julgustab kõiki jõulumaiustusi sööma.

Jõululaupäeval räägib Piret Kooli psühholoogiateadlase Andero Uusbergiga, kuidas leida jõulurahu ning suvel teatrijuhi ameti maha pannud Garmen Tabor võtab esimest korda kokku Ugala eesotsas oldud perioodi. Küsib Piret Kooli.

Esimesel jõulupühal usutleb Liis Seljamaa septembris ametisse astunud Kaitseväe Akadeemia ülemat mereväekapten Johan-Elias Seljamaad.

28. detsembril on Kaja Kärneril külas vaimulik ja hingehoidja Annika Laats, kelle eestvedamisel anti Risti vanale koolimajale uus hingamine – sellest sai Risti pelgupaik.

"Käbi ei kuku…"

Neljanda advendi hommikul jagab Sten Teppani autorisaates lugusid lapsepõlvest ja koos kasvamisest EELK peapiiskop Urmas Viilma koos ema Õilme Viilmaga.

"Keelesaade"

EKI vanemleksikograaf Iris Metsmägi räägib 21. detsembril kell 15.05 "Keelesaates" jõulude ja nääridega seotud sõnadest. Kust ja kuidas on tulnud eesti keelde sõnad: jõul, täht, kuusk, piparkook, ingel, rist, kõrvits, punane jpt? Saatejuht on Piret Kriivan.

"Kust nad tulevad"

Kust tulevad meie kultuuriruumi päkapikud, jõuluvana ja teised müütilised olendid? Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur ja folklorist Reet Hiiemäe jutustab jõululaupäeval kell 13.05, kui rikkalik on Eesti kultuuriruum müütiliste olendite poolest ning miks ja kust nad tulevad. Saatejuht on Sandra Saar.

"Heli nälg"

Rahvusringhäälingu aasta muusiku tiitli pälvinud viiulivirtuoos Hans Christian Aavik avab 25. detsembril kell 13.05 saates "Heli nälg" oma muusikuteed ja lapsepõlve. Küsib Andres Oja.

"Võnkevabadus"

Saatesari "Võnkevabadus" jalutab Eesti-Soome muusikasillal, kaaslasteks legendaarsed Eesti muusikainimesed. Hendrik Sal-Saller kolis noore mehena Nõukogude Eestist Soome, lõimus põhjanaabrite muusikaeluga ning tõi paremad palad ja kamba häid muusikuid endaga Eestisse tagasi. Villu Tamme bänd JMKE on jätnud põhjanaabrite kultuurimaastikule kustumatu jälje. Missugused jäljed jättis Soome aga Villu Tamme sisse? Tõnu Trubetsky ja tema bänd Vennaskond palusid Nõukogude ajal Soomes asüüli ning veetsidki lahe teisel kaldal produktiivselt aega, salvestades head muusikat, millega hiljem Eestis laineid lüüa. Koit Raudsepp on hoidnud kätt popmuusika pulsil juba varasest noorusest alates, mil palju head ja huvitavat saabus just Soome kaudu. Mis toona muljet avaldas ja mis nüüd?

Saatejuhid on Maarja Merivoo-Parro ja Brigitta Davidjants. "Võnkevabadus" on eetris 24.-26. detsembril kell 14.05.

"Tornikell minu külas"

Jõulude ajal kuuleb Vikerraadiost Klassikaraadio sarja "Tornikell minu külas" kolme osa, mis toob kokku kirikukellad ja eesti kirjanduse.

24.-26. detsembril kell 15.05 minnakse Oskar Lutsu radadel Palamuse kirikusse, otsitakse Tartu Pauluse kiriku kellade kõla eesti näitekirjanduses ning rännatakse Oleviste torni uurides on keskaega ja peatutakse Jaan Kross romaanil "Kolme katku vahel". Saate autor on Miina Pärn.

"Jutusaated"

"Suurim rõõm on, et lastega on kõik hästi," tõdeb ettevõtja Oleg Gross ning räägib perekonnast, tervisest, majandusest, poliitikast, Ott Tänakust ja Viljandi spaast. Saatejuht on Liis Seljamaa.

Filminäitleja, lavastaja ja režissöör Tambet Tuisk kõneleb avameelses intervjuus mehe tööst, reetmisest ja endale tehtud kingitustest. Saatejuht on Piret Kooli.

Frederik Küüts, artistinimega Fredi jutustab enda uskumatust aastat, oma tee leidmisest muusikuna ja Eesti popmuusika hetkeolukorrast. Saatejuht on Sandra Saar.

"Jutusaated" on eetris 24.-26. detsembril kell 12.05.

"Eesti lugu"

Saatesarjas "Eesti lugu" räägib ringhäälingu 100. sünnipäeva eel Eesti Raadio kauaaegne toimetaja Reet Made elust ja tööst raadios aastatel 1961-2001. Made oli mitme populaarse sarja autor ning tema käe all kasvas Noorte Reporterite Klubist välja kümneid tuntud raadio- ja teletegijaid. Saatejuht on Piret Kriivan.

Saated on kavas 20.12 ja 27.12 kell 13.05. Esimest saadet saab kuulata siit.

"Päevatee"

Aasta viimane "Päevatee" 27.12 kell 16.05 on pühendatud teemale, mida ka erialainimeste meelest meie ühiskonnas ikka veel vältida püütakse. PERH-i palliatiivravikeskuse hingehoidja Katri Aaslav-Teppandi räägib oma tööpäevadest, kohtumistest ja sellest, kuidas olla elu lõppedes / surma silma ees kohal. Küsib Piret Kooli.

Aasta kokkuvõtted

Laupäeval, 27.12 kell 11.05 on "Rahva teenrite" stuudios Delfi/EPL peatoimetaja Urmo Soonvald, Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ja Vikerraadio ajakirjanik Mirko Ojakivi.

Laupäeval, 27.12 kell 14.05 vaatavad kirjandussaate "Loetud ja kirjutatud" autorid Reet Weidebaum ja Maarja Vaino koos raamatukaupmees Margo Matsinaga tagasi lõppevale raamatuaastale.

Pühapäeval, 28.12 kell 12.05 võtavad Anvar Samost ja Huko Aaspõllu kokku lõppeva poliitika-aasta.

Teisipäeval, 30.12 kell 10.05 panevad "Võimlas" spordiaastale punkti Juhan Kilumets, Ivar Lepik, Johannes Vedru ja Tarmo Tiisler.

Kolmapäeval, 31.12 kell 16.06 meenutab Sten Teppan muusika-aastat 2025.