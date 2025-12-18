X!

"Jõulutunneli" annetusnumbrid on avatud

Jõulutunnel
Jõulutunnel 2025
Jõulutunnel 2025 Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jõulutunnel

"Jõulutunnel" avas 18. detsembril annetustelefonid, millele helistades saab toetada TÜ Kliinikumi Lastefondi.

ETV heategevussaade teeb neil pühadel koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondiga, et vaatajate toel jõuaksid Eesti lasteni uusimad ravivõimalused. "Jõulutunneli" keskmes on laste harvik- ja komplekshaiguste ravi, mis on sageli keeruline ja kulukas, kuid päästab elusid ning pakub peredele lootust tulevikku vaadata.

Televaatajad saavad "Jõulutunneli" algatusega liituda, helistades fondi annetustelefonide numbritel:

9005025 - 5 eurot
9005100 - 10 eurot
9005500 - 50 eurot

Telefonioperaatorid kõnedelt teenustasu ei võta ning kogu summa kandub otse Lastefondile. Annetuse toimumiseks tuleks telefonikõne lõpuni kuulata.

"Jõulutunnel" on ETV ekraanil traditsiooniliselt esimese jõulupüha õhtul. Otsesaade algab kell 18.45 ja kestab kuni kella 21ni, saadet juhivad Margit Kilumets ja Margus Saar. ETV+ ekraanil juhib heategevussaadet Julia Kalenda, saade on eetris 25. detsembril kell 19.20 ja jätkub peale uudiseid kell 20.10.

Heategevusalgatusest tehakse kokkuvõtte ETV erisaates 27. detsembril kell 20.30.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kuula võistluslugusid

Jõule oodates

Vali Oma lemmik

PSÜHHOLOOGI PILK

KAI VÄÄRTNÕU INTERVJUU

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

17.12

ETV ja ETV2 pühadekava pakub uusi kohtumisi igasse õhtusse

14:44

Kuldmikrofoni pälvis rahvusringhäälingu raadiouudiste toimetaja Uku Toom

17.12

Ajaloolane: keskaegseid jõule iseloomustas küllus ja valgus

17.12

Video: "Ringvaate" stuudios prooviti kõige paremaid jõulusööke

14:30

Parimad raadiotegijad said pärjatud

13.12

Aasta lapsehoidja Jarmo Välk: pisiasjade märkamine pakub lastele erilist rõõmu

10:24

Hendrik Toompere jr: teatri edu ja ebaedu vahel on õhkõrn piir

12:01

Pereterapeut: kurbust tuleb endale ka lubada, kogu aeg ei saa rõõmus olla

15.12

Meelis Oidsalu: mind on kujundanud isikliku elu kaotused ja vaimsed kriisid

13.12

Uue saate "Psühho" juht Märt Treier: iseendas uitamine võib olla paras piin

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo