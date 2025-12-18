"Jõulutunneli" annetusnumbrid on avatud

ETV heategevussaade teeb neil pühadel koostööd Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefondiga, et vaatajate toel jõuaksid Eesti lasteni uusimad ravivõimalused. "Jõulutunneli" keskmes on laste harvik- ja komplekshaiguste ravi, mis on sageli keeruline ja kulukas, kuid päästab elusid ning pakub peredele lootust tulevikku vaadata.

Televaatajad saavad "Jõulutunneli" algatusega liituda, helistades fondi annetustelefonide numbritel:

9005025 - 5 eurot

9005100 - 10 eurot

9005500 - 50 eurot

Telefonioperaatorid kõnedelt teenustasu ei võta ning kogu summa kandub otse Lastefondile. Annetuse toimumiseks tuleks telefonikõne lõpuni kuulata.

"Jõulutunnel" on ETV ekraanil traditsiooniliselt esimese jõulupüha õhtul. Otsesaade algab kell 18.45 ja kestab kuni kella 21ni, saadet juhivad Margit Kilumets ja Margus Saar. ETV+ ekraanil juhib heategevussaadet Julia Kalenda, saade on eetris 25. detsembril kell 19.20 ja jätkub peale uudiseid kell 20.10.

Heategevusalgatusest tehakse kokkuvõtte ETV erisaates 27. detsembril kell 20.30.