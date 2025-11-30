Heategevussaade "Jõulutunnel" toetab tänavu Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi

ETV heategevussaade "Jõulutunnel" teeb neil pühadel koostööd TÜ Kliinikumi Lastefondiga, et vaatajate toel jõuaksid kõige uuemad ravivõimalused ka Eestis elavate lasteni, sõltumata diagnoosist ja haiguse keerukusest.

Enam kui veerandsaja aasta jooksul on "Jõulutunnel" toonud esile ja aidanud leida lahendusi murekohtadele Eesti ühiskonnas.

"Televaatajad on olnud heategevuses erakordselt lahked ja toetanud meie koostööpartnerite tegevust probleemidele lahendusi otsides," märkis "Jõulutunneli" produtsent Margus Saar.

Sel aastal teeb "Jõulutunnel" koostööd TÜ Kliinikumi lastefondiga, tõstes fookusesse laste harvik- ja komplekshaigused, mille ravi on keeruline ja sageli ka kulukas, ent päästab elusid ja pakub peredele lootust tulevikku vaadata.

"Lastefond on enam kui 25 aasta jooksul pakkunud Eesti lastele kõige uuemaid ravivõimalusi, selgi aastal on lastefondi hoole all pooltuhat last erinevatest Eesti paikadest. Aastakümneid ravimatutena püsinud haigustele on järjest enam tekkinud aga ravimeid, mis on ja ilmselt ka jäävad kalliks. Uute ravivõimaluste jõudmine Tervisekassa loetellu võtab Eestis aega 2-3 aastat ja nii on harvik- ja komplekshaigustega laste esimeseks võimaluseks saada nüüdisaegset ravi annetuste toel," selgitas Saar "Jõulutunneli" teemavalikut.

Laste harvikhaiguste raviks kogus "Jõulutunnel" toetust ka 2018. aastal. "Nüüd on ka hea võimalus küsida, millised on vahepealsed meditsiiniteaduse edusammud ja Tervisekassa otsused," lisas Saar.

Lastefondi juhatuse liige Siiri Ottender-Paasma avas fondi missiooni: "Kui laps saab ravimatu haiguse diagnoosi, on see kahtlemata traagika. Kui aga raske diagnoosiga käib kaasas ka teadmine, et ravi on küll olemas, aga nii kallis, et pere ei suuda seda oma lapsele võimaldada, on see katastroof. Nii näevad probleemi Lastefondi toetuslaste pered ning fond koos armsate annetajatega on seisnud aastaid nende perede selja taga, aidates tuua ravimiinnovatsiooni Eesti lasteni. Me teame, et imed päriselt sünnivad, kui nendesse uskuda ja nende nimel tegutseda ning seda suurem on meie rõõm teha seda kaunil jõuluajal koos "Jõulutunneli" vaatajatega."

Heategevuslik "Jõulutunnel" on traditsiooniliselt ETV ja ETV+ eetris esimese jõulupüha, 25. detsembri õhtul. Inimlikke lugusid ja sooja pühademuusikat vahendavad ETV-s saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Saar, ETV+ kanalil Julia Kalenda. Seekordsest heategevusalgatusest tehakse kokkuvõte erisaates 27. detsembri õhtul

"Jõulutunnel" alustab annetuste kogumist detsembri keskpaigas. TÜ Kliinikumi Lastefondi saab aastaringselt toetada pangamaksetega või helistades fondi annetustelefonide numbritel: 9005025 (5 eurot); 9005100 (10 eurot); 9005500 (50 eurot).

"Jõulutunnel" on heategevuslikku missiooni vedanud juba 1999. aastast. 26 aasta jooksul on televaatajate abil toetatud laste ja täiskasvanute ravi, vähekindlustatud peresid, aidatud soetada vähiravimeid ning mitmesuguseid meditsiini- ja füsioteraapilisi seadmeid. 2024. aastal toetas heategevussaade koos vaatajatega Hille Tänavsuu vähiravifondi "Kingitud elu" enam kui 630 000 euroga.

"Jõulutunneli" lood ja kohtumised leiab veebist siit, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi tegevused leiab siit.