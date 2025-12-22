Aastahiti esikümme on selgunud

Aastahiti lehel on sellest esmaspäevast kuulamiseks ja hääletamiseks üleval kümme kodumaist lugu. Just nende seast selgub kuulajate abiga 29. detsembril aastahitt 2025 võitja. Välismaiste lugude hääletus on lõppenud ja sellegi edetabeli paremusjärjestus kuulutatakse välja 29. detsembril.

R2 aastahitt 2025 hääletusel jätkavad:

Alika ja Säm "Parasiit" An-Marlen "Külm" Clicherik & Mäx "Keerleb" Kermo Murel "Ebapopulaarne" Kermo Murel "Rahvalaul" Nublu ja Vaiko Eplik "Lausu tõtt" Säm, Emily J ja DJ Lumi "Armastan, ei armasta" Säm "Idioot" Säm "Kanuu" Triibupasta "Hugo toom"



Aastahiti lehel saab iga hääletaja valida kuni kolm lugu. Hääletus läheb lukku esmaspäeval, 29. detsembril kell 12.

Suur muusikapäev algab Raadio 2-s soojendussaatega 29. detsembril kell 10 Jon Mikiveri juhtimisel. Top 40 maratonsaade alustab kell 13 koos Koit Raudsepa ja Kristo Rajasaarega.

Aastahiti võitja ja eriauhinnad kuulutatakse välja kell 20, kui Raadio 2 otse-eeter lülitub klubisse D3. Auhinnagalat juhivad Marta Püssa ja Bert Järvet. Alates kell 21 jätkub D3-s avalik järelpidu.

Oma lemmiku poolt saab hääletada aastahiti kodulehel.