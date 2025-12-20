Andersalu-Targo: jõuludel tasub mõelda, kelle ootuseid me täidame

Andersalu-Targo sõnul võiks jõule kui koosolemise aega mõtestada nii, et ei ole vahet, kellega või kui paljude inimestega sa koos oled. "Isegi, kui see on ainult üks inimene ja sina ise. Et see olemine oleks rahulik, turvaline, piisavalt pingevaba. Kui on pisikene perekond, kus on ainult vanemad ja lapsed, siis see võiks olla aega, kus kõik saavad ühel või teisel moel oma vajadusi rahuldada. Ka puhata, mitte ainult möllata ja oma päevi erinevaid tegevusi ning siia-sinna käike täis planeerida," sõnas ta.

"Kindlasti tasuks jõulude ajal mõelda ka sellele, millised on minu enda ootused sellele koosolemisele ja kui palju ma pean või tahan kellegi teise ootustele vastata," lisas Andersalu-Targo.

Suvel abikaasa Mikk Targo kaotanud psühholoog tõdes, et teda ootavad ees teistsugused jõulud. "Ma ei kujuta praegu täpselt ette, kuidas need teistmoodi olema saavad. Hoiame tugevalt kinni sellest, mis on meile juba tuttav. Teame, et läheme minu ema juurde, kus on meie n-ö maakodu. Kõige lihtsam ja toredam jõulumenüü on juba läbimõeldud. Et Pariisis aega veetev noor daam saaks ka Eesti toite süüa," vihjas Andersalu-Targo muiates oma Prantsusmaal õppivale tütrele.

Auli Andersalu-Targo Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Inimeseks olemise juures ongi veider see, et me alati ei tea, mis meid ees ootab. Minu jaoks on see esimest korda ja päris kindel on see, et üle Eesti on inimesi, kelle jaoks tänavused jõulud võivad olla täitsa teistmoodi. Kas mõni lähedane on lahkunud, on toimunud lahkuminek, on lapsed kodust lahkunud või on muud muutused toimunud. Ka noored, kes ise on kodust ära läinud ja võib-olla ei saa jõuludeks Eestisse tulla."

Mikk Targo 30 aastat koos olnud Andersalu-Targo on üksi olnud loetud kuud. "Ma usun, et mind ümbritsevad psühholoogia-valdkonna tuttavad on mind selles aidanud, olnud kättesaadavad ja samas hoidnud ka piisavalt distantsi. See on midagi, mida ma olen ise otsustanud. Üksi olles vaatan uudishimuliku pilguga, kuidas mul on olla, ja kui ma tunnen mingisugust ebamugavust, siis mida ma ise selleks teha saan, et seda veidi leevendada. Kellega ühendust võtta, millist muusikat kuulata, kui palju ma tahan kodus ja kodust väljas olla jne," selgitas ta.

Auli Andersalu-Targo Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Tegelikult vajavad kõik inimesed, sõltumata nende lähikonna suurusest, vajavad lähedust, peegeldust. Minul on koolitaja või psühholoogiga kogu aeg võimalus inimestega ühenduses olla olemas olnud. Samamoodi oma perega, aga ma tean ka, kui väga ma vajan üksinda olemist. Kui ma olen suhtlusest väsinud, siis ma võin üksi olla turvalises kodus või ka teiste inimeste seas nii, et ma ei pea pingutama suhtlemise nimel."

Jõuludel ongi Andersalu-Targo kogemusel oluline, et turvalises ja koduses seltskonnas saaks olla ilma vajaduseta midagi tõestada. "Ilma et ma peaks mängima mingisugust rolli või täitma minu jaoks üle jõu käivaid kohustusi. See on jõulude puhul tohutult oluline," nentis ta.

"Ma tean, et reaalsus võib paljude inimeste jaoks olla hoopis midagi teistsugust. Nad tunnevad survet minna, nad on kuhugi kohale minnes kohustatud hoolitsema kõikide perekonnaliikmete eest. Kas siis peab minema? Seda peaks inimene endalt hästi ausalt ja julgelt küsima. Kelle ootuseid ta täidab sellega? Kas täiskasvanud vanemad peavad oma vanemate eest nende ootuseid täites hoolitsema?"

