Jan Uuspõld: iseenesest oleks tore, kui keegi mind nutma ka ajaks

Jan Uuspõld rääkis "Ringvaates" enda avalikust "röstimisest" ja tõdes, et huumoril ongi mõte siis, kui ta annab võimaluse peeglisse vaadata ning oleks tore, kui keegi suudaks ta nutma ajada. Uuspõllu tütar Laura Lisete Roosaar kinnitas, et temal pole plaanis isaga leebelt käituda.

Röst (inglise keeles roast) on traditsiooniline formaat, kuidas koomikud oma armastust ja austust näitavad.

"Kõige rohkem ma loodan, et seal saab nalja. Sisemiselt on seal selline kokkulepe, et keegi ei võta midagi isiklikult ja kõik on lubatud," rääkis Jan Uuspõld oma avalikust "röstimisest". "Ma arvan, et seal ei lähe asi kurjaks, sest kõik inimesed, kes seal on, neil on süda õige koha peal."

Uuspõldu hakkavad "röstima" teiste hulgas tütar Laura Lisete Roosaar, Daniel Veinbergs, Roger Andre, Andres Maimik, Rain Tolk ja kogu protsessi juhib Sander Õigus,

"Mul ei ole plaani leebelt käituda," muheles Uuspõllu tütar Laura Lisete Roosaar. "Käitun ausalt."

"Ma olen ennast ikkagi ära vaktsineerinud, ma ei tea, et mul oleks midagi väga peidus. Eks need teemad, millega mind röstima hakatakse, on ju teada. Ma kujutan ette, et kindlasti räägitakse sellest, et mulle meeldivad noored naised, mis ei ole ju midagi erilist. Kindlasti mingid aktsioonid, kui ma olen mõisaid lõhkunud. Pankroti teema läheb kindlasti loosi," loetles Uuspõld.

Formaat on Uuspõllu sõnul üles ehitatud nii, et kõik on ausad ja panevad täie rauaga. "Kaas arvatud mu tütar Laura. Huumoril ongi mõte siis, kui ta annab võimaluse peeglisse vaadata. Iseenesest oleks päris tore, kui keegi mind nutma ajaks ka, siis peaksin sellest olukorrast välja tulema," sõnas Uuspõld.

Tütre sõnul on tal isaga praegu head suhted. "Aga viimaseks sünnipäevaks ma ei saanud temalt kingitust," sõnas Roosaar.

"32. sünnipäev pole ju mingi tähtis sünnipäev," lõõpis Uuspõld vastu. "Minu poolt kõige naljakam kingitus Lisetele oli, kui ta sai 27-aastaseks, siis samal päeval sündis minu kõige noorim tütar," ütles Uuspõld.

"See kingitus on minu arvates teisel kohal. Esimesel kohal Jani kingitustest on raadio, mille ma sain oma kuuendal sünnipäeval," muheles Lisete.