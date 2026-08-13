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Jan Uuspõld: on võimalik olla küll aus ja avameelne inimene

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Jan Uuspõld luges läbi erinevate sõltuvustega kimpus olnud näitleja Charlie Sheeni raamatu ja tõdes, et samastus kogu aeg peategelasega, sest tal endal on ka palju sarnaseid olukordi elus ette tulnud. Uuspõllu sõnul on võimalik olla küll täitsa aus ja avameelne inimene nagu Sheen, kes viimased kaheksa aastat on sõltuvustest prii olnud.

"Charlie Sheen on äärmiselt huvitav inimene, kes on uskumatult palju läbi elanud. Ma kujutan ette, et tema isiksus on siiras ja ta lihtsalt satub sellistesse olukordadesse. Ta räägib täiesti filtriteta ja ausalt ning see teeb temast minu jaoks meeldiva inimese," tõdes näitleja Jan Uuspõld, kes luges läbi tema raamatu "Sheeni raamat".

Uuspõld tõdes, et tal endal on ka Sheeniga sarnaseid olukordi juhtunud.

Pool raamatust on Sheeni alko- ja narkosõltuvustest. "Ta oli nii edukas ja ta sattus tippklassi ööklubidesse, kus olid suured liikmemaksud. See kõik pani katuse sõitma. Ilusad naised ümberringi ja kõige puhtamad ained, mida tarvitada. Kujutan täitsa ette, kui tormiliseks see elu võis muutuda. Ühel hetkel kaob reaalsustaju ära," tõi Uuspõld välja.

Noorena oli Uuspõld raamatuid lugedes suur samastuja. "Samastusin hästi lihtsalt peategelasega. Hiljem ma olen sellest lahti saanud, aga Sheeni raamatut lugedes ma kogu aeg samastusin. Kõik tuli kuidagi tuttav ette. Näiteks see, kuidas Sheen oma sarmiga võlus ja rääkis piloodile, et mis oleks, kui tema ka lennukit juhiks. Ise oli ta täiesti täis aineid ja alkoholi. Ja juhtiski reisilennukit, kus oli mitusada reisijat," nentis Uuspõld.

"Mina ükskord väga ammu panin Tallinna vanalinnas pidu. Tuli suur lumesahk ja ma rääkisin juhi ära, et ma tahan ka lund lükata ja ta lasi mul vanalinnas sahaga lund lükata," muheles Uuspõld.

Uuspõld ise kohtus Sheeniga 2019. aastal. "See on natuke müstiline lugu. Olin Los Angeleses Santa Monica kandis ja nägime Charlie Sheeni, kes lihtsalt rääkis ühe turvamehega juttu. Ma tunnetasin tol korral kohe ära, et ta on õige vend, ei ole ülbik. Muhe ja lahe inimene," tõi Uuspõld välja. "On võimalik olla täitsa aus ja avameelne inimene, ei pea kogu aeg valetama."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", saatejuht Marko Reikop

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