Tartu Maratoniks treeniv Uuspõld: sportlik vorm on kehv, aga entusiasm laes

Kolm aastat ilma igasuguse sportliku tegevuseta veetnud Jan Uuspõld rääkis "Ringvaatele", kuidas suur ihuhäda on süüdi selles, et ta tänavu Tartu Maratonist osa võtab. Uuspõllu sõnul on tema sportlik vorm äärmiselt kehv, aga entusiasm seevastu laes.

Möödunud talvel sai Jan Uuspõld suusad alla ühe korra, ülemöödunud aastal mitte kordagi, kuid on otsustanud tänavu Tartu Maratonist osa võtta.

"Sõitsin mootorrattaga ja sattusin Tartusse. Mul tuli väga suur pissihäda ja siis läksin Tähtvere spordikeskusesse küsima, kas ma tohiksin seal WC-s käia. Lubatigi. Tulin tualetist tagasi ja siis olid seal juba Oliver ja Indrek Kelk, et meil on sulle üks jutt," meenutas Uuspõld, kust sai alguse mõte Tartu Maratonist taas osa võtta.

"Nad küsisid, kas suuski ja keppe tahad, et teeme diili," muheles Uuspõld, kes enda sõnul pole kolm aastat midagi sportlikku teinud.

Koostööpakkumine sobis hästi, sest ta ka ise mõlgutas mõtteid maratonist osa võtta. Klubi pakkus Uuspõllule appi ka treeneri Ave Ojasoone.

"Minu põhieesmärk on nauding, lihtsalt olla terve ja rõõmsameelne, mitte hakata mingeid aegu taga ajama," tõdes Uuspõld.

"Ma hekseldasin Jani tulemused läbi ja nägin, et tema parim tulemus maratonil on 6 tundi ja 53 minutit. Võtame eesmärgiks selle tulemuse ületada," tõdes Ojasoon.

Viimati läbis Uuspõld Tartu Maratoni 2013. aastal. 2011. aastal võitis Uuspõld "Ringvaate" korraldatud suure suusavõistluse.

"Ma olen kolm korda olnud Tartu Maratoni stardis ja ma hakkan iga kord nutma, see on nii suur emotsioon, kõik inimesed üheskoos," nentis Uuspõld.

Lühikese treeningu lõpus tõdes Uuspõld ähkides, et võhma tal pole ollagi. "Aga suusatrenni teha on mõnus tunne, kusagilt mälusoppidest tuleb seda mõnutunnet, dopamiini pealevoolu, ja hakkab meenuma, kuidas see võiks käia," muheles Uuspõld. "Mu entusiasm on küll laes, aga ma loodan, et oskan seda nüüd kontrollida, et ei lähe eufooriasse tühjast-tähjast. Teeme enne midagi ära, siis vaatame."

Põhiline eesmärk, mille Uuspõld endale seadnud on, et sõidust jääks ilus mälestus ning oleks tahtmine ka järgmisel korral rajale minna.