Mäeots: Uuspõld ei ole inimene, kes üritab skandaalidega meediasse ronida

Teisipäeval esilinastus Andres Maimiku ja Rain Tolgi mängufilm "Jan Uuspõld läheb koju", mis on järg 17 aastat tagasi valminud filmile "Jan Uuspõld läheb Tartusse".

Teiste hulgas teevad filmis kaasa Uuspõllu sõbrad, lavastaja Ain Mäeots ja näitleja Ott Raidmets. Mäeotsa sõnul on Jan Uuspõld suure algustähega koomik.

"Lisaks sellele, et ta võib olla naljamehe rollis, teha väga hästi ja naljakalt peerunalju, on tema sees mingisugune aristokraatlik naljasoon. Ta võib oma naljadega väga kaugele minna, minemata seejuures labaseks. Kui ta tahab, ta oskab labane ka olla, aga see on vahe," kirjeldas ta "Ringvaates" sõpra.

Raidmets usub, et Uuspõllu puhul läheb inimestele korda tema soojus ja inimlikkus. "Ta tahab meeldida, aga samas see meeldida tahtmine viib teda vahel igasuguste inimestega pahuksisse."

Ain Mäeots tunneb Uuspõldu enam kui paarkümmend aastat. Lavastaja sõnul on Uuspõld üks usaldusväärsemaid inimesi, keda ta teab. "Ta on inimene, kes kunagi ei vassi ega valeta ega pole ka silmakirjalik. Mitte kordagi selle paarikümne aasta jooksul ma ei tea hetke. Ta ei ole see, kes intrigeeriks, keeraks sulle selja, mängiks silme ees üht ja ussitaks kuskil teistega," sõnas ta.

"See, et ta mõnikord lubab kokku rohkemat või ei jõua kuskile, see on teine asi, aga ta on inimene, kel puuduvad igasugused halvad kavatsused. Me kõik teame inimesi, kes püüavad skandaalidega meediasse ronida, tema ei püüa, tal päriselt juhtuvad need asjad."

Raidmetsa sõnul on hea Uuspõld hea näitleja, kellega koos mängida. "Ta tekitab sellise sooja ja usaldusliku tunde. Ta tõesti mängib omakasupüüdmatult. Puhas lust on selliste näitlejatega mängida," kiitis ta kolleegi.