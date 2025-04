Uuspõld viiekuulisest joomisperioodist: eks ma noateral kõndisin

Kuigi näitleja Jan Uuspõld oli aastaid karsklane, murdis raske eluperiood ta nõnda, et ta haaras taas pudeli järele. Viis kuud järjest joonud näitleja tõdes "Ringvaates", et seesugune joomaperiood oli kui noateral käimine.

Hiljuti naasis Indiast kodumaale näitleja Jan Uuspõld, kes seikles mööda riiki mootorrattaga. Indiaga on Uuspõld aastaid seotud olnud. "Eks see on armastuse ja vihkamise suhe," kirjeldas näitleja oma suhet Indiaga. "Aeg-ajalt ajavad kõik lõhnad ja asjad pea valutama, siis peab ära tulema, aga samas on India väikestes linnades ehedust."

Armastus mootorrataste vastu sündiski Uuspõllul ühe varasema India reisi ajal. "Mulle hakkas tohutult meeldima vana Inglise mootorratas. Ühe niisuguse, 1975. aasta oma sealt sain. Siis ma sõitsin sellega mõned aastad ja kui sündis tütar, müüsin selle maha," meenutas ta.

Eelmisel aastal võttis temaga ühendust ettevõte, kes Eestis seesuguseid mootorrattaid müüb. "Ma ei olegi saanud tänu sellele, et rahakotis ei ole midagi, tükk aega Indias käia. Aga nemad ilusti komandeerisid mind sinna, et ma läheks vaataks India uuesti üle," rääkis ta.

Mootorrattaga sõitmine aitab tema sõnutsi muserdunud meelt parandada. "Mina olin sellega vahepeal väga hädas, sattusin poolteist aastat tagasi haiglasse – no ei saa, nii musta auku lähed. Ja siis tuleb lihtsalt omale lahendused leida. Lihtsalt tuleb tuju üleval hoida, muud varianti ei ole."

Ajal, mil meel oli väga must, hakkas Uuspõld taas alkoholi jooma, kuigi ta oli selleks hetkeks aastaid karsklane olnud. "Eks ma noateral kõndisin," nentis ta ja lisas, et oma peas oli ta arvestanud kahenädalase joomatsükliga. "Nagu vanasti see muster oli, et ei saa sellest enam ise välja ja siis lähed tilgutite alla puhkama. Nagu see nali, et tavainimene käib palmi all puhkamas, näitleja käib tilgutite all."

Kahe nädala asemele jõi ta viis kuud järjest. "Lõpuks hakkasid igasuguste organite näitajad punasesse minema. Ma jõin iga päev. Ma ei oska niimoodi, et ma joon ühe päeva ja läbi. Arst ütles, et kui sa nüüd jood, siis paremaks need [näidud] ei lähe. Trepist oli juba raske käia ja nii," tõdes ta. "Siis ma olin ühe nädala kaine ja doktor Mumma tuli jälle appi ja pani väikse ampulli tagumikku."