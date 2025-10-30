Jan Uuspõld: olen olnud päris eksinud inimene

Jan Uuspõld rääkis "Ringvaates", et on olnud päris eksinud inimene ja tõdes, et hapras seisus on mõistlik vaikselt olla ja lihtsalt hingata, sest iga mõõnaperiood läheb kord üle. Ta tõi välja, et on praegu oma elus heas kohas ja saab hästi hakkama.

Näitleja Jan Uuspõld meenutas "Ringvaate" toimetuse poolt valitud fotode kaudu hetki oma eluteelt ja tõdes, et oma päris esimest lapsepõlvemälestust ta ei söanda avalikkuse ette tuua, aga teise mälestusena meenub talle tema vanaema, kes lahkus meie hulgast, kui ta oli kolmeaastane.

"Ma mäletan seda, et ma tegin mingi nalja ja vanaema naeris selle peale läbi nina, see oleks nagu eile olnud. Ma ei saanud üldse täiskasvanutest tol ajal aru, sest räägiti üht, aga tehti teist. Alles täiskasvanuna olen aru saanud, et see oli ellujäämisvariant," nentis Uuspõld.

Näitleja meenutas aega, mil tegutses bänd Luxury Filters, mille ainus kuulsaks saanud lugu oli "Tramm nr. 66".

1998. aastal lõpetas Uuspõld lavakunstikooli. "Olin tol ajal ikka veel päris eluvõõras. Lavakas on koht, kus sind võetakse algosakesteks lahti ja kolmanda kursuse ajal sa ei saagi enam täpselt aru, milleks see kõik ja kes ma olen, aga siis sind pannakse ilusti kokku, selles koolis õpetavad ikkagi professionaalid. Aga sellel mehel, kes lavaka lõpetas, oli suured eluõppetunnid alles ees," muheles Uuspõld.

2007. aastal tehti mängufilmi "Jan Uuspõld läheb Tartusse". "Sellel ajal olin ma just draamateatrist välja heidetud, ja otsisin, kuhu minna. Sellepärast ka see film tuli, et lähen Tartusse. Ma olin sel ajal päris eksinud inimene."

Uuspõld tõi välja, et eksinud olles on mõistlik mitte sõna võtta ja lihtsalt vaikselt olla. "Lihtsalt hingad. Varem või hiljem läheb mõõnaperiood üle ja päike tuleb välja."

Uuspõld on tegelenud ka parodeerimisega. "Režissöör Rene Vilbre kutsus mind päris mitu aastat Eesti Laulu vaheklippe tegema. Vanasti tahtsin küll kogu aeg kedagi jäljendada, aga enam mul seda tahtmist väga ei ole, õppisin tol ajal teiste jäljendamise kaudu. Selleks peab olema ikkagi mingi põhjus, et ma tahan tabada midagi selles ühiskondlikus figuuris või karakteris."

Täna on Uuspõld enda jaoks väga heas kohas ja peeglist vaatab talle vastu mees nagu muiste. "Vaatan peeglist seda meest ja tundub, et tal on huumorimeel säilinud. See on üks põhilisi asju, mis meid elus hoiab. Tal on kõik korras ja ta saab praegu hakkama. Ma ise eriti tihti peeglisse ei vaata, aga öeldakse, et peaks ikkagi vaatama iga päev ja endaga leppima."