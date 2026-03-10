Saja-aastane Pärnu apteek järgib Eesti esimese naisproviisori nõuandeid

100. sünnipäeva tähistanud Suur-Pärnu apteegi proviisor-juhataja Alexandra Sauskina rääkis "Ringvaates", et Eesti esimese naisproviisori Olympiada Kanni rajatud kvaliteedi taset hoitakse apteegis tänini suure au sees. Sauskina sõnul on neil plaan apteegi juurde ka muuseum luua.

Äsja tähistas oma 100. sünnipäeva Suur-Pärnu apteek, mille rajajaks on Eesti esimene naisproviisor Olympiada Kann.

"Tema traditsioonid elavad siin ka praegu, tema poolt rajatud kvaliteedi tase. Olympiada oli väga kirglik ja väga püüdlik ja valis endale tol ajal naisterahva jaoks väga haruldase eriala, õppides proviisoriks," ütles Suur-Pärnu apteegi proviisor-juhataja Alexandra Sauskina.

Muhumaal sündinud Olympiada võeti vastu Venemaal spetsiaalselt naistele mõeldud apteegi rajanud Antonina Lesnevksi kursusele, mis oli üks esimesi omataolisi kogu maailmas.

Olympiada oli ka väga aktiivne ühiskonnategelane, korraldades teatrietendusi ja laatasid ning pidas Peterburis isegi eestikeelset kooli. "Kui poleks olnud revolutsiooni, siis võib-olla me ei teaks temast nii palju, sest ta oleks Peterburi elama jäänud. Revolutsiooni puhkedes hoiti Olympiadat tükk aega vangis. Kuna tema vend sai Eestis haridusministeeriumis heale positsioonile, tema teine vend oli peaprokurör ja noorim vend advokaat, siis peeti Olympiadat oluliseks inimeseks ja toodi tagasi Eestisse, vist vahetati teiste vangide vastu," selgitas Sauskina.

Eestis hakkas Olympiada apteeki nullist üles ehitama, pannes aluse Suur-Pärnu apteegile.

Sauskina sõnul soovivad nad apteegi juurde muuseumi luua, kus muuhulgas on huvilistele vaatamiseks välja pandud Olympiada retseptiraamat, mille järgi ta nii ravimeid kui ka juuksevärve kokku segas.

Tänapäeval ei ole Sauskina sõnul majanduslikult enam kasulik apteegil ise ravimeid kokku segada, sest väga lihtne on tehases tööstuslikult valmistatud ravimeid müüa.

Säilinud on ka Olymipada rajatud apteegi kroonika, kus on pilte ajast, mil apteegis töötanud naised metsas puid raiumas käisid, sest talvel tuli apteegi vana maja ruume kütta. Apteegis on ka ülitäpne analüütiline kaal, millega Olympiada ravimite koostisaineid kaalus.

Tänapäeval on apteekri põhiline töö ravimite kokkusegamise asemel suhtlemine klientidega. Sauskina sõnul loodab ta, et on veel inimesi, kes mäletavad, kuidas tol ajal apteegi vanas majas töö käis. "Või on mingi hea mälestus uuest majast, oleks tore ka need lood kokku koguda," nentis Sauskina.