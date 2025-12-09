X!

Parima verivorsti ja -käki konkursi kohtunik: verikäkitako on võrratu

Foto: ERR
Eesti Grilliliidu kohtunik Renee Meriste võttis "Terevisiooni" stuudiosse kaasa parimaks tunnistatud verivorsti ja verikäki ning valmistas Ladina-Ameerika mõjutustega Eesti stiilis takokäki. Meriste sõnul krõmpsub hapendatud kapsa ja selleriga takotasku hamba all hästi ja maitseb võrratult.

Laupäeval toimus Eesti Grilliliidu korraldatud verivorsti ja -käkikonkurss, mille eesmärk oli valida välja parima maitsega verivorst ja verikäkk.

"Maitsesime 24 erinevat verivorsti ja kuus erinevat verikäkki," ütles parima verivorsti ja verikäki valimise žürii liige Renee Meriste. "Kõik olid täiesti erineva maitsega, ma olin ise ka väga üllatunud."

Võitjateks osutusid Oskari verivorst röstsibula ja peekoniviiludega ning Rakvere viilutatud verikäkk.

Aastaid Ameerikas elanud Meriste sõnul on Los Angeleses ja Californias takoteisipäevad. "Need algasid juba 1930. aastatel, kui taskukohase hinnaga pakuti inimestele tänavatel takosid. Need maksid üks dollar ja kui ma 18 aastat tagasi sinna kolisin, ka siis maksid need üks dollar. Täna, aastal 2025, maksab takoteisipäeval üks tako 1,99 dollarit," tõdes Meriste.

"Tulevikus kutsutakse seda, mida me täna teeme, traditsiooniline Eesti verikäkitako," muheles Meriste. "Teeme seda Ladina-Ameerika versioonis. Kõva takotasku krõmpsub suus ja seda on hea süüa."

Meriste praadis verikäkid pannil õlis. Tako ühele poole määris natuke mädarõigast, sinna peale pani verikäki ja selle peale hapendatud punase kapsa ning hapendatud selleri.

"Tako söömist alustatakse otsast, mitte kunagi pealt," nentis Meriste.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Reimo Sildvee

