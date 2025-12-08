Rallilegend Raido Rüütel: ma ei ole ühtegi oma last kasvatanud

Legendaarne rallisõitja Raido Rüütel rääkis saates "Käbi ei kuku...", et pole oma nelja last kunagi kasvatanud, vaid kasvanud koos nendega. Tütar Adele sõnul on isa roll olnud väga eriline, sest nende pere elu on varjutanud Raido esimese abikaasa ja Adele ema surm, millest siiani ei ole kerge rääkida.

Legendaarne rallisõitja Raido Rüütel meenutas aegu, mil tema ralliauto Žiguli sai rolli mängufilmis "Teisikud", mille Jaak Joala mängitud tegelaskuju Mati Uibo üle katuse keeras. "Jaak Joala isa Arno Joala oli Eesti Autoföderatsiooni ringrajakomitee esimees, mis oli automaatselt ka peatreeneri koht, nii et Jaagu isa oli omal ajal minule eesti koondise peatreener," tõdes Raido.

Esimesed aastad sõitis Raido vormeliga ringrada, siis tekkis jäärada, hipodroomisõit ja rallisõit. "Hipodroomi sõitsin paralleelselt ja minu jaoks on see distsipliin kõige emotsionaalsem. Seal on mees-mehe sõit, see on toores, eriti Venemaal. No Venemaa hipodroomid olid müstika," meenutas Raido.

Tütar Adele Rüütli kirg on lastekasvatamine. "Mul on neli last. Kõik lapsed sain järjest ja kui kõige pisem sai lasteaiaealiseks, siis kuidagi sattus mu ellu Ironman ehk triatlon," sõnas Adele, kes tegeleb ka turundusega.

Raido vanem tütar läks Londonisse, kus tutvus oma tulevasega, kes oli austraallane. "Tükk aega elasid nad Austraalias, aga nüüd elavad kogu perega Eestis, neil on kolm last," ütles Raido. "Järgmine laps Georg elas kõige raskemalt ema kaotust üle, ta ei olegi sellest üle saanud. Väga abivalmis ja soe inimene. Kõige noorem kutt tuli just kevadel sõjaväest. Tema on tüüpiline juht," iseloomustas Raido oma lapsi.

Ema ja abikaasa kaotus oli kogu pere jaoks suur šokk

Raido esimene abikaasa lahkus 33-aastaselt ja diagnoosiks oli krooniline depressioon. Tütar Adele oli toona vaid üheksa-aastane. Raido kõige noorem poeg on sündinud uuest kooselust.

Raido tõdes, et temas on oma ema kordades rohkem kui oma isa. "Isa Ants Rüütel oli ka võidusõitjana ülimalbe ja tagasihoidlik, ta oli väga andekas sõitja. Ema oli aga väga tugev isiksus. Emalt olen saanud läbilöögivõime ja Adele on kõige rohkem minu emasse."

Raido meenutas, et ema käis tihtilugu koolis tema pahandusi klattimas, ja sageli isegi ei rääkinud sellest pojale. "Neelas selle alla, ta ei ütelnud koolis ühtegi sõna," ütles Raido, kellele meeldis enda eest seista, aga ta ei olnud pätt poiss.

Teadis juba kümneaastase poisina, et temast saab võidusõitja

Raido teadis juba kümneaastase poisina, et temast saab võidusõitja. "Mul ei olnud mitte ühtegi muud mõtet peas, ja nii on see tänase päevani. Tänan taevaisa, et ta kinkis mulle sellise elu, et ma olen saanud tegeleda sellega, mida mu hing ihkas."

Raido ema jaoks oli see teadmine hullem, sest tema oli omal ajal pidanud üle elama kohutava uudise, kui Kreeka rallil sõitis ema abikaasa auto kuristikku. "Paps kaotas teadvuse ja ilmselt lendas esiaknast ka välja. Partner jäi autosse kinni ja ei saanud ust lahti. Lõpuks paps toibus ja oli suuteline üles abi järgi minema."

Oma esimese abikaasaga kohtus Raido motoklubi kohvikus. "Meie vanusevahe oli 12 aastat. Mina olin kohtudes juba 30-aastane," meenutas Raido.

"Elasime suuresti koos isaga, sel ajal kui ema elas Lasnamäel omaette korteris, isa on alati olemas olnud," meenutas Adele. "Mamma ehk mu vanaema oli ka meie turvavõrk, ta on mulle alati hästi lähedane olnud ja ka tema ema ehk minu vanavanaema. Nemad olid senikaua meie naispere eeskuju, enne kui isal uus naine tekkis," meenutas Adele.

Mõistis, et peab pere ja laste kõrval ka iseenda jaoks aega leidma

Adele tõdes, et võib-olla on tal emast nii vähe mälestusi seetõttu, et talle ei räägitud palju. "Mamma siiamaani ei taha väga rääkida sellest. See on hell teema, kaotada oma ainus laps. Me ise ei ole ka küsinud, ei tahtnud haiget teha," sõnas Adele.

Adele meenutas, et on olnud pikki aastaid pere ja laste jaoks, kuni viimaks mõistis, et peab aega leidma ka iseenda jaoks. "Sealt tuligi mõte võtta endale mõned tunnid päevas siis triatloni jaoks." lisas Adele. "See on väga äge tunne, kui ennast ära ei unusta."

Kui Adele oli teismeline, oli isa palju kodunt ära ja see oli kohati väga tore tunne. "Väga suurelt figureeris sel ajal meie elus isa uus naine Kulla, kes võttis selle rolli, et kolme teismelist üksinda kasvatada, aga eks Kullal oli ka raske," meenutas Adele. "Olen pidanud Kullaga ka tunniajaseid kõnesid."

Kulla ja Raido pulmapäeval oli Adele enda sõnul siiski pigem kurb ja poetas ka pisara. "Mulle tõenäoliselt lõi sisse mälestus emast," lisas Adele.

Aeg ega kilometraaž ei määra lähedust lastega

"Mina ei ole kunagi lapsi kasvatanud, me oleme lastega koos kasvanud. Seepärast ehk on lastes olnud ka rohkem iseseisvust. Taevaisa on mulle kinkinud nii lihtsa elu. Ta laseb mul igal hommikul ja igal õhtul meieisapalve lugeda. Ma tean, et siis ei juhtu midagi kurja. Kui ma olin ka Lõuna-Ameerika tipus, siis ma pruukisin olla palju lähemal, kui mõni teine isa, kes on naabertänavas garaažis või kontoris tööl. Ei aeg ega kilometraaž määra su lähedust. Mina olen oma lastega väga lähedane olnud. Mind oli lastel võimalik igal ajal kätte saada," nentis Raido.

Adele sõnul pakub ta oma lastele nüüd seda, mida ta oleks tahtnud saada oma emalt. "Mida ma sain oma emalt, aga mis katkes. Kallistan ja musitan neid kogu aeg ja ütlen neile, mida ma tunnen. Ma tahan olla hästi oma ema moodi, see on see, millisena mina oma ema näen, olla üdini ema. Isa on teine minu eeskuju. Isa näeb maailma hästi suurena ja laseb asjadel olla, laseb lastel kasvada, oma tee leida," sõnas Adele. "Ma ei pane oma lastele raame, nagu minu isa meile ei pannud."