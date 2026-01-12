Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

Noore mehena populaarses huumorisaates "Wigla sou" Edgar Savisaare teisikuna kuulsust kogunud Paavo Tärk rääkis "Prillitoosis", et korra veeti ta krattipidi ka Savisaare enda kontorisse. Tärki sõnul talle kuulsus pähe ei hakanud ja tänu kuulsale näolapile sai ta kooli kõrvalt väga lihtsalt praktikakohti.

"Juba keskkooli ajal hakkasid mingid õpetajad mulle ütlema, et sa oled Edgar Savisaarega sama nägu. Siis sai Tallinnasse mindud ja ühel sõbral Tarmol oli kangesti tarvis "Wigla show'sse" pääseda, mis oli väga populaarne saade, olin siis 18-aastane ja pulli peab ju saama," meenutas Paavo Tärk, kes kehastas huumorisaates "Wigla show" Edgar Savisaare teisikut. "See oli tol ajal mu jaoks suur motivaator, et ma saan nüüd suure püüne peale."

Edgar Savisaare teisik Paavo Tärk Autor/allikas: ERR

Tärk meenutas, et tol ajal pilati poliitikute suhtumist. "Savisaare valitsemise stiili pilati. Tänaval tunti mind tol ajal väga palju ära just kui Savisaare teisikut, mitte kui Savisaart. Nii sarnased me ikka ilmselt ei olnud, et päris segi oleks aetud. Kuulsust oli mul kõvasti. Tallinnas mul ei olnud mingit anonüümsust. Esimese hooga oli see isegi ehmatav olukord mu jaoks, aga kuidagi sai sellega ära harjutud, ja pähe see kuulsus ka vist mulle ei hakanud," nentis Tärk.

Tärk on korra ka päris Edgar Savisaarega kohtunud. "See oli selline Edgari stiilis kokkusaamine, et oma igapäevast taskuraha teenisin kooli kõrval elektrikuna ja mul oli vanalinnas mingi tänavatöö. Põhimõtteliselt sõideti musta Volgaga kohale ja öeldi, et nüüd tuled kaasa, siis veeti mind kuskile Savisaare kontorisse. Nad ütlesid ikka ka, kuhu ja milleks me lähme, päris nii ei olnud, et kratist kinni ja autosse. Tookord oli selle kohaletoomise eesmärk, et mind kutsuti keskerakonna suvepäevadele esinema, aga ma ütlesin talle ära, ma ei läinud. Tol korral tundusid muud tegemised olulisemad, kui kuskil keskerakonna suvepäevadel lolli mängida."

Tärki sõnul oli sellest kogemusest tema edasises elus palju kasu. "Ma õppisin seda, et kõik inimesed on ühesugused ja suhtlen kõigiga vabalt, ei ole nii, et keegi on nii kõrgel, et teda tuleb kummardada," nentis Tärk.

Materiaalse poole pealt oli kasu see, et kooli kõrvalt oli praktikakohti väga lihtne saada. "Just teenindavaid töid, sest nad said kuidagi minu kaudu ennast reklaamida," ütles Tärk, kes teadvustas endale, et tegelikult on ta täiesti andetu näitleja ja polegi kunagi tahtnud üldse näitlejaks saada.

Tänasel päeval peab Tärk ametit, mis on huumorist väga kaugel. "Töö on väga tõsine. Tegelen nõrkvoolusüsteemide ja tulekahjusignalisatsioonidega ning seal nalja ei mõisteta," muheles Tärk.