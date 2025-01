Anne Saluneem: metsiku looma võtmine lemmikloomaks näitab inimese egoismi

Hiljuti sooviti Eestisse lemmikloomaks tuua puumakutsikat. Tallinna loomaaias puumat praegu ei ole ning pole ka plaanis tuua, sest selleks tuleb täita rida nõudeid.

"Esimene tingimus on tagada loomale nõuetekohane elamispind. Kuna puumad on kaslased, tahavad nad palju joosta, ronida, hüpata. Nende puur peab olema väga mitmekülgne, seal peavad olema heaoluelemendid, et tal oleks tegevust," selgitas 60 aastat Tallinna loomaaias töötanud loomakasvatusnõunik Anne Saluneem.

Metsiku looma võtmine lemmikloomaks näitab Saluneeme sõnul inimese egoismi.

"Et ta arvestab oma rõõmu ja vajadusega, tahab näidata, et tal see loom on, aga kas ta suudab sellele loomale heaolu tagada. Kas inimene, kes tahab endale näiteks puumat võtta, suudab loomale ilmatuma suure aia teha, võimaldada kõik veterinaarsed ülevaatused. Suudab ta arvestada, et täiskasvanud puuma sööb umbes kolm kilo liha päevas. Nende eluiga tehistingimustes võib olla kuni 20 aastat. Kas inimene on suuteline looma elu lõpuni pidama," loetles Saluneem looma erinevaid vajadusi.

Saluneem tõdes, et alati peab lähtuma looma vajadustest, mitte inimese vajadustest. "See on sünnist surmani, kui loom elab inimese juures. Loomaaed ei anna kunagi eraisikule metslooma. Eestist väljaspool on kohti, kus metsikuid loomi peetakse lemmikloomadena, kus see on lubatud ja sealtkaudu need loomad liiguvad," lisas Saluneem.

Tallinna loomaaias on laste loomaaed, kus on loomad, kes on inimestega harjunud ja kellele meeldivad inimeste puudutused. "Töötajad on kogu aeg kõrval, vahepeal antakse loomale puhkust. Aga mis puudutab metsloomi, siis on see loomale siiski traumeeriv, sest loom peab alluma sellele, mis temalt tahetakse, mitte see, mida loom ise tahab," tõi Saluneem välja. "Loom võib enesekaitseks ka rünnata."